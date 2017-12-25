Son saniyede gelen galibiyet

Türkiye Basketbol 2’nci Ligi B Grubu’nda mücadele eden Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, İzmir Büyükşehir Belediyespor’u evinde ağırladı.

Kıran kırana geçen mücadeleden Yeşil-Beyazlılar, yeni transfer Doğan Deniz Yiğit’in son saniye basketi ile sahadan 68-66’lık skorla galip ayrıldı. Mamak Belediyesi Spor Salonu’nda oynanan maçta, her periyot heyecan dolu anlara sahne olurken, Mamak Belediyesi Basketbol Takımı evindeki yenilmezlik serisini 4 çıkardı. Grup lideri ile puan farkını da 3’e indiren Yeşil-Beyazlılar ligde 4. sıraya yükseldi.

Maç disiplini galibiyet getirdi

İç sahada galibiyet serisinin devam etmesinden dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Takımımızın maç disiplini galibiyet getirdi” dedi. Maç sonu oyuncuları soyunma odasında tebrik eden Akgül, ”Önemli bir rakibimizi mağlup ettik. Güçlü bir kadromuz var. Bu maçla ne kadar iddialı olduğunuzu gösterdiniz” dedi. Yeşil-Beyazlılar, ligdeki 9. maçını 29 Aralık’ta Final Spor’a ile deplasmanda oynayacak.