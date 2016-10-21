Son şampiyon sahne alıyor

Voleybolda, yeni adı ‘Efeler Ligi’ olan Erkekler Birinci Liginde 2016-2017 sezonu yarın yapılacak karşılaşmalarla start alacak.
Birinci Lig’in son şampiyonu ve en çok şampiyonluk yaşayan takımı Halkbank, sezonu Ankara’da, Galatasaray’ı ağırlayarak açacak.
Başkent Voleybol Salonunda oynanacak müsabaka saat 17:00’de start alacak.
Mavi-Beyazlı başkent ekibi, yeni sezona, Türkiye birincisi olan altyapı takımlarının kazandırdığı 2.31 puan avantajı ile başlayacak.
Halkbank, son olarak Ankara’da, kendi evsahipliğinde düzenlenen 2.TSYD Turnuvası’na katılmış ve kupayı müzesine götürmüştü.