Cumhurbaşkanı ve 27’inci Dönem Milletvekili Genel seçimi için tüm siyasi partiler kampanyalarına gerçekleştirdi. Türkiye’de son dönemlerin en renkli seçim kampanyaları gerçekleşti.

Ankara’da en renkli seçim kampanyaları şehrin merkezi Kızılay’da gerçekleşti.

Yüksek Seçim Kurulu’nun, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’ne yönelik yayımladığı seçmen istatistiklerine göre, yurt içinde 56 milyon 322 bin 632 seçmen, 180 bin 65 sandıkta oy kullanacak.

Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı karşılıklı kurdukları seçim stantları ve seçim araçlarıyla kampanyalarını tüm hızıyla gerçekleştirdi. Kampanyalar esnasında ortaya ilginç görüntülerde ortaya çıktı.

AK Parti’nin 16 yıllık iktidarı boyunca yapılan bütün seçimlerin aksine partiler tek düzelikten uzak, oldukça enteresan doneleri de kampanyalarına katarak sürdürdü.

Partiler bu seçimde diğer seçimlerden farklı olarak özellikle sosyal medyaya büyük önem verdi. Facebook, Twitter, Instagram, Youtube gibi birçok platformda seslerini duyurmak isteyen liderler özellikle genç kitleye ulaşmak istedi.

Bunun örneklerine bakacak olursak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun gençlere hitap eden animasyon filmi, yine Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu’nun animasyon filmini örnek gösterebiliriz.

Liderler animasyon filmlerinin yanı sıra Youtube’da izlenme sayısı fazla olan fenomenlerin kanallarına konuk olarak bu platformlardan da kitlelere ulaşmaya çalıştı.

Muhalif partiler karasal yayınlarda kendilerine yeteri kadar süre bulamadıklarını düşündükleri için televizyonun alternatifi olan her platformu kullanmaktan çekinmedi. Bir çok partinin hatta liderin kişisel Twitter, Facebook gibi sosyal mecraların yanı sıra birde Youtube kanalı bulunuyor.

Bu konuda da Cumhuriyet Halk Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ipi göğüslüyor. İnce kısıtlı sürelerde televizyon yayınlarında yer alabildiği için mitinglerini kendi Youtube kanalından da yayınlıyor.

ANİMASYON FİLMLER DİKKAT ÇEKİCİ

Çoğu lider klasik seçim reklam filmlerinin yanı sıra animasyon reklamlarına da önem verdi. Buda kampanyaların bir hayli renklenmesini sağladı. CHP’nin animasyon reklam filminde yer alan bazı kelimeler sadece genç kesime hitap ediyor.

CHP filmde gençlerin sıkça kullandığı Instagram, Snapchat gibi uygulamalardan bahsedilirken bunun yanında bilgisayar oyunlarında sıkça kullanılan kelimeleri de kullanarak gençleri yakalamayı hedefledi. Animasyon filmi, “Gelin hep birlikte bug’sız yeni bir dünya tasarlayalım.” diyerek gençlere oy verme çağrısıyla tamamlanıyor.

İngilizce “böcek” anlamına gelen bug, ilk kez 1878 yılında Thomas Edison tarafından bir terim olarak kullanıldı. 2018 yılında açık arttırma ile satılan bir mektubunda, Edison bug kelimesini tekniksel bir işlev bozukluğunu anlatmak için kullanmıştır.

Bu kelime 1800’lü yıllardan beri sistemlerde oluşan hataların tanımlanmasında terim olarak kullanılıyor. Oyuncular ise bu kelimeyi “software bug” yani “yazılım hatası” olarak biliyorlar.

Software Bug tanımı: Bir bilgisayar programı veya sistemde oluşan, istenmeyen/hatalı sonuçlara yol açan hata, kusur, başarısızlık veya arızanın genel adına software bug denir.

Bu hatanın ayıklanma ve düzeltilme işlemine ise “debugging” denmektedir. Çoğu hata bir programın kaynak kodunda veya dizaynında oluşmaktadır. Eğer sistem üzerindeki hata miktarı öngörülenden çok daha fazlaysa ve sistemin çalışmasını ciddi bir şekilde etkiliyorsa buggy terimi kullanılır.

Bir programın/sistemin doğru bir şekilde çalışabilmesi için bugsız olması şarttır.

YÖNETİCİLER HALKA HİZMET İÇİN VARDIR

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi geldi çattı. Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın Ankara Kızılay Meydanı’nda karşılıklı olarak yürüttükleri seçim kampanyası demokrasinin güzelliklerini hatırlatıcı nitelikte oldu. Tüm ağır söylemlerin, çirkinleşen siyasetin yanında parti araçlarının yan yana kampanya yürütmesi hoş bir tablo oluşturdu.

Demokrasinin önemiyle ilgili olarak tarihte yer edinmiş kişilerin sözlerini araştırırken iki güzel örnekle karşılaştım. İlki Lord Acton, “Gerçek demokratik ilke, hiç kimsenin halkın üzerinde bir güce sahip olmaması demektir”

İkincisi ve en güzeli ise Ulu Önder Atatürk’ün, “Demokrasi esasına müstenit hükümetlerde, hakimiyet, halka, halkın ekseriyetine aittir. Demokrasi prensibi, hakimiyetin millete ait olduğunu, başka yerde olmayacağını iltizam eder. Bu suretle, demokrasi prensibi, siyasi kuvvetin, hakimiyetin menşeine ve meşruiyetine temas etmektedir.

Yöneticiler, iktidara saltanat sürmek için değil, millete hizmet için getirilmişlerdir. Ulusa karşı olan görevlerini kötüye kullandıkları takdirde, şu ya da bu biçimde ulusal iradenin kendi haklarında vereceği kararla karşılaşırlar. Ulus tarafından, ulus adına devleti yönetmeye yetkili kılınanlar, gerektiğinde ulusa hesap vermek zorunda olduklarını bilmelidirler” sözü oldu.

Sizin de seçimde iktidara saltanat sürmek için değil, millete hizmet vermek için Cumhurbaşkanı olmayı isteyen adayı seçmeniz dileğiyle. Unutulmamalıdır ki sandıktan çıkan sonuç her ne olursa olsun milletin kararına saygı duyulmalı ve ülkemizin daha iyi yerlere gelebilmesi için birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam etmeliyiz.