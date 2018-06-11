“Ben ne diyorsam o..!”, “Kimse bana itiraz edemez..!”, “Dünyanın tek lideri benim..!” Kelimesi kelimesine böyle değil belki, ama her konuşmasında böyle mesajlar vermeye çalışıyor ABD Başkanı Trump…

Bir saplantısı da; gittiği ülkelerde ya da onu ziyarete gelenlere, mutlaka bir şeyler satmaya çalışmak…

Sözcü kimliğiyle onun adına konuşanlar da, rüzgâr estiriyor…

Kanada’da yapılan G-7 toplantısının beklenmedik bir şekilde sonuçlanması da, Trump, sözcüleri ve danışmanlarının eseri oldu…

İlk görüşmeler ABD Başkanı Donald Trump için çok zorlu geçti, G7 üyeleri birçok konuda Trump’ı politikalarından dolayı uyardı…

İlk toplantı sonrası Fransa Cumhurbaşkanı “Trump’ın İran ile nükleer anlaşmadan çekilmesinin yanı sıra, çelik ve alüminyuma ağır vergiler koyma kararını” sert şekilde eleştirdi ve “Avrupa, ABD’nin çıkışlarına mahkûm olmamalıdır. Belki ABD Başkanı bugün uluslararası toplumda yalnız kalmayı dert etmiyordur. Ancak biz de gerekiyorsa G-6 olarak devam etmeyi dert etmiyoruz” dedi.

Hâlbuki zirve öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Trump, mevkidaşı Macron için “O benim arkadaşım, en başından beri harika bir ilişkimiz var” demişti…

Zirve biterken Donald Trump ve Almanya Başbakanı Angela Merkel’in objektife yansıyan görüntüsü, dünyanın gündemine oturdu ve “Dünya Trump’a karşı” şeklinde yorumlar yapıldı…

Fotoğrafı, dünyanın önde gelen ajanslarından önce Alman Hükümeti’nin paylaşması ise dikkat çekti…

G7 zirvesi; “ABD Başkanı Donald Trump’ın, ev sahibi Kanada’ya sert eleştiriler yöneltmesi ve zirve sonundaki ortak bildirgeden çekilmesi” nedeniyle krizle sona erdi…

Özellikle de “ticaret alanındaki” anlaşmazlıklar giderilemedi…

Trump’ın Ticaret Danışmanı Peter Navarro’nun, Kanada Başbakanı Justin Trudeau’yu hedef alarak, “Başkan Trump’la kötü niyetli diplomasi kuran ve onu arkasından bıçaklamaya çalışan tüm yabancı liderler için cehennemde özel bir yer var.” demesi ise “pes artık” dedirtti…

İnsan soyu, sanki kendini yok etmeye karar vermiş de “bunun nasıl gerçekleştireceğini arıyor gibi…

İlk denemeler, tarih boyu hep hüsranla bitmiş olan “tek adam rejimine dönüş” üzerinden yapılıyor…