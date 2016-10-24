Son bir haftada 12 terör eylemi engellendi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, son bir haftada 12 terör eyleminin engellendiğini, PKK ile mücadele kapsamında, 45 teröristin ise etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlık, hava unsurları aracılığıyla yapılan operasyonlarda da 50 teröristin etkisiz hale getirildiğini ve örgüte yardım ve yataklık yapan 217 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

HAVA UNSURLARINCA YAPILAN OPERASYONLARDA 50 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İçişleri Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği’nden yapılan açıklamaya göre, PKK terör örgütüyle mücadele kapsamında, 17-24 Ekim tarihlerinde, ülke genelinde yürütülen operasyonlarda; 41’i ölü, 2’si yaralı, 1 sağ, 1’i teslim olmak üzere toplam 45 terörist etkisiz hale getirildi. Ayrıca Türk hava unsurlarınca yapılan operasyonlarda da 50 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Yürütülen operasyonlar neticesinde; teröristler tarafından tuzaklanan 12 el yapımı patlayıcıyla teröristler tarafından kullanılan 15 sığınak ve barınağın imha edildiği ve 7 bombalı araç, 1 canlı bomba, 2 silahlı saldırı, 2 EYP’li saldırı olmak üzere 12 terör eyleminin engellendiği belirtildi.

ÖRGÜTE YARDIM VE YATAKLIK YAPAN 217 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bakanlık tarafında yapılan yazılı açıklamada, yürütülen operasyonlarda, 3 bin 435 kilogram Amonyum Nitrat, 8 kilogram A4 patlayıcı, 50 bin 520 litre Nitrik Asit, 5 el yapımı patlayıcı, 42 mayın, 53’ü ağır ve 7 adet biksi, 3 adet M-16, 34 adet Kaleş, 4 Doçka, 6 Draganov, uzun namlulu olmak üzere 59 silah, 6 roketatar, 50 havan mühimmatı ve 182 el bombasının ele geçirildiği ifade edildi. Öte yandan örgüte yardım ve yataklık yapan 217 kişinin de yakalanarak, gözaltına alındığı kaydedildi.

PİYASA DEĞERİ 65 MİLYON 100 BİN 860 TÜRK LİRASI OLAN UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Terörün finansmanının önlenmesine yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında ise piyasa değeri 65 milyon 100 bin 860 Türk Lirası olan; 4 kilogram eroin, 15 ton 419 kilogram esrar, 5 kilogram kokain, 55 bin 642 adet uyuşturucu hap, 1 kilogram sentetik kannabinoid (Bonzai) ve 20 bin 683 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ayrıca piyasa değeri 5 milyon 617 bin 58 Türk Lirası olan; 784 bin 666 adet kaçak sigara, 29 bin 618 litre akaryakıt ele geçirilirken, bu kapsamda 351 kişi gözaltına alındı.

DÜZENSİZ GÖÇMENLERE ARACILIK EDEN 14 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ayrıca düzensiz göçle mücadele kapsamında ise 409’u Sahil Güvenlik Komutanlığı’nca denizlerde olmak üzere 3 bin 308 düzensiz göçmen yakalandığı belirtildi. Düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve çıkmasına aracılık eden 53 organizatörün ise yakalanarak, gözaltına alındığı ve bunlardan 14’ünün tutuklandığı açıklandı.

18 DEAŞ’LI TUTUKLANDI

Öte yandan, yabancı teröristlerle mücadele kapsamında, 1 DEAŞ (IŞİD) mensubunun ölü ele geçirildiği ve 113 DEAŞ (IŞİD) mensubunun ise gözaltına alınarak, bunlardan 18’inin tutuklandığı bildirildi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, ayrıca 35 kilogram TNT, 5 el yapımı patlayıcı, 1 tabanca ve 351 merminin ele geçirildiği kaydedildi.

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