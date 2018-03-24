Zurnanın zırt dediği yere geldik…

Liderler, insanlık tarihi boyunca çok önemli roller üstlendi… Bazıları ülkesini mutlu etti, bazıları felakete sürükledi… Kimi barışçıydı, kimi savaşçı… Göç sevenler de vardı, tüm gücüyle topraklarını korumaya çalışanlar da…

Kendini yeni topraklar fethetme tutkusuna kaptıran bir kısmı gittiği yere medeniyet götürüyor, bir kısmı ise yıkıp yakıp geri dönüyordu…

Arada birbirine gıcık olan liderler gördü tarih… Onların başlattığı yüzyıllar süren savaşları da…

Başında olduğu ülkenin halkına “üstün ırk olmak” zehirini veren liderler ise 20’nci yüzyılda başladı… Onlara göre, herkes düşmandı…

Peş peşe iki Dünya Savaşı çıktı bu yüzden… Milyonlarca insanın hayatına mal oldu bu savaşlar…

…Ve sonunda bilim insanları, o zamana kadar bilinen silahları gölgede bırakacak b.ir şey keşfetti…

İkinci Dünya Savanı’nı bitiren ABD’nin ATOM bombasıydı bu…

Savaş bittikten kısa bir süre sonra, başka ülkelerin de yapmayı öğrendiği bu silah, ironik bir biçimde barışın garantisi oluverdi… Çünkü güçlen dengelenmişti…

Ama savaşa alışmış liderler, kısa süre sonra yeni bir çare bulup, adını “soğuk savaş” koydular…

Günümüzde ise şimdiye kadar hiç deneyim sahibi olmadığımız bir süreç yaşıyoruz…

Şimdiye karar çok sapkın, uçuk, manyak ve hatta zır deli lider görülmüştü… Ama bunlardan bu kadar çoğunun aynı anda her tarafı sardığını görmemiştik…

Üstelik giderek büyüyen ve yayılan bir hastalık bu…

Dünyanın en büyük bataklığı olan Ortadoğu’da bile, her geçen gün yenileri çıkıyor bu hastalığa yakalananların…

Bu kadar çok hastanın olduğu yerde yaşamayı sürdürebilmek nasıl olacak peki..?

Zurna zırt değine göre, pek mümkün değil bu…

Trump’un Çin’e yönelik ticaret savaşına başlatması, “geri dönülmek için” fazla vakit kalmadığını gösteriyor… Çünkü Çin karşılık vermekte gecikmedi ve ABD ürünlerine 3 milyar dolar vergi getireceğini açıkladı…

Eminim bu darbe Trump’ı çıldırtacak… Kim bilir nasıl karşılık verecek..?

Dünyanın sonu, dün olduğundan daha yakın artık…

Böylece insan neslinin son halkası olduğu Evrim Teorisi’nin doğruluğu da kanıtlanmış olacak… Bir sonraki halkaya “yaşabileceği” yer kalmamış olacak zira..!