CHP Bursa Milletvekili Dr. Ceyhun İrgil, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye verdiği önergede, “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve 1’inci Cumhurbaşkanı hakkında mesnetsiz, seviyesiz ve aşağılama içeren ifadeleri kullananlar hakkında bugüne kadar savcılara hiç talimat verdiniz mi?” diye sordu.

CHP’li Ceyhun İlgil, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde, “Türkiye Cumhuriyeti’nin 12’nci Cumhurbaşkanı hakkında hakaret içeren söylemlerin takipçisi bir Adalet Bakanı olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve 1’inci Cumhurbaşkanı hakkında mesnetsiz, seviyesiz ve aşağılama içeren ifadeleri kullananlar hakkında bugüne kadar Cumhuriyet savcılarına hiç talimat verdiniz mi?” diye sordu. İrgil, Adalet Bakanı’na ayrıca şu soruları yöneltti:

“12’nci Cumhurbaşkanı hakkında sıradan vatandaşların sosyal medyadan eleştiri kabul edilecek paylaşımları için üç yıldır açılmış dava sayısı nedir ? Son on yıldır Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve 1. Cumhurbaşkanı ile ilgili aynı içerikteki paylaşımlar nedeniyle açılmış dava sayısı nedir? Gazete, radyo, televizyon ve internet yayınlarında 12’nci Cumhurbaşkanı ile ilgili hakaret içerikli yazıları ve yayınları nedeniyle son üç yıldır hakkında dava açılmış kaç basın çalışanı ve yönetici vardır? Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve 1’inci Cumhurbaşkanı ile ilgili hakaret içerikli yazıları ve yayınları nedeniyle son on yıldır hakkında dava açılmış kaç basın çalışanı ve yönetici vardır? Bakanlığınız Atatürk düşmanlığını meşrulaştıran mesnetsiz, seviyesiz ve aşağılama içeren ifadelerde bulunan kişi ve kurumlara yönelik kanunlar çerçevesinde son 10 yıldır herhangi bir işlemde bulunmuş mudur? Bu işlemler nelerdir? 5816 sayılı kanun gereği kaç dava açılmıştır? 12’nci Cumhurbaşkanı hakkında sıradan vatandaşların sosyal medyadan bilinçli bilinçsiz paylaşımları için hızla adli merciler tarafından soruşturma açılırken türlü yayın organlarında 1’inci Cumhurbaşkanı hakkında yapılan seviyesiz ifadelerle ilgili Adalet Bakanlığı ve savcıların tutum farklılığının nedeni nedir?”

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