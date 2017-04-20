Solotürk’te gösteri pilotluğunun ardından geçen yıl Hava Harp Okulu’ndaki yeni görevine başlayan Hava Pilot Yüzbaşı Yusuf Kurt ikinci kitabını çocuklar için kaleme aldı.

‘Kurt Pilot Doruk’ adını taşıyan kitap, Cenevre Yayınları’ndan çıktı. Bir çocuğun gözünden pilotluğu ve gökyüzünü anlatan kitap için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda imza günü düzenlenecek. İstanbul Havacılık Müzesi’nde saat 15.00’te yapılacak imza gününde Yüzbaşı Yusuf Kurt okurları ile bir araya gelecek.

İngiltere’de yaptığı inişle gündeme gelen, iki yıl boyunca SoloTürk ekibinin birinci gösteri pilotluğunu yapan Yusuf Kurt, geçen yıl ilk kitabı olan ‘Göklerin Kurdu’nu yazmıştı. Deneyimli pilot, doğumundan Hava Harp Okulu’na girişine, uçuş eğitiminden SoloTürk’e seçilmesine kadar geçen süreci okuyucularıyla paylaşmıştı.

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