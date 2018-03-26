1505 yılında Bosna sancağının Sokoloviç (Şahin yuvası) köyünde doğan bir bebeğin 1565 yılında Osmanlı Cihan Devleti’nin sadrazamlık makamına yükseleceğini hiç kimse tahmin edemezdi.

Yayabaşı Yeşilce Mehmet Bey, devşirme yazmak için Vişegrad’a vardığında Sokollu artık delikanlılığa ilk adımlarını atmış, kilise korosunda görevli bir gençti. Devşirilip İstanbul’a getirilince devrin ünlü defterdarı İskender Paşa’nın hizmetine verildi.

Edirne Sarayında iç oğlanları zümresine alındı. Defterdar İskender Paşa Irakeyn Seferi sırasında idam edilince Enderun’a geçti. Bundan sonra Küçük Oda, İç Hazine’de hizmet verdi. Rikabdar, Çuhadar, Silahdarlık makamlarına yükseldi. Silahdarlık görevinde iken babasını ve kardeşlerini de yanına getirtti.

Bütün görevlerde dürüstlüğü ve zekası ile göz dolduran bu genç saraylı, 1546 yılında Barbaros Hayreddin Paşa’nın yerine Kapudan-ı Derya oldu. Rumeli Beylerbeyi, Dördüncü Vezir, Üçüncü Vezir oldu. Şehzade Mustafa olayında tarafsız kaldı. Ancak Şehzade Selim ile Şehzade Beyazıt çekişmesinde Selim’in yanındaydı. Bayezıt, Konya ovasında yenilip İran’a kaçınca, tahtın tek varisi olarak kalan Şehzade Selim’in kızı İsmihan Sultan ile evlendi (1562). 1565’de Semiz Ali Paşa’nın yerine Sadrazam oldu ve Kanuni’nin son seferi olan Sigetvar Seferi’nde Sadrazam olarak önemli görevler üstlendi.

6-7 Eylül 1566 gecesi Kanuni vefat ettiği zaman Sigetvar iç kalesi henüz direniyordu. Sokollu büyük bir dirayetle vefat haberini herkesden gizledi. Padişahın yazısı, padişahın sesi taklit edilerek ordunun şevkı artırıldı. Kalenin fetih müjdesini büyük bir acele ile Kütahya’ya Şehzade Selim’e götüren ulak, aslında şehzadeye padişahlık müjdesini götürmekteydi. Selim son sürat Topkapı Sarayı’na geldi, orada bulunanlar biat merasimini yaptılar. Ancak ordu henüz seferden dönmemişti. Cülus bahşişi ve terakkiler yeni padişahın acemi akıldâneleri yüzünden büyük bir karışıklığa sebep oldu. Ancak bu olaydan sonra bir daha Sarı Selim, Sokollu’yu atlayıp başkaları ile iş yapmadı.

Sarı Selim’in devlete yapmış olduğu en büyük hizmet devlet işlerini Sokollu’ya bırakarak kenara çekilmesi olmuştur. İkinci hizmeti ise Mimar Sinan’ın önünü açarak Türk Medeniyetine Edirne’nin incisi Selimiye Camii’ni kazandırmasıdır.

Kıbrıs adasının fethinde padişahın şarabı sevmesinin etkin olduğu savı bilimsel hiçbir ciddiyeti olmayan bir yakıştırmadır. 1516 yılında Mısır’ın fethinden sonra tamamen bir Osmanlı iç denizi olan Akdenizin doğusunda stratejik bir ada Venedik elinde kalamazdı. Ancak o tedbirli bir insandı. Venedik ile sulh anlaşmasının süresi dolmamıştı. Osmanlı’nın savaşı başlatan taraf olmasını istemiyordu. Yeni bir Haçlı Seferi’nin başlatılmasından çekiniyordu. Ebussuud Efendi’nin çok tartışılan fetvası ile savaş açıldı ve Kıbrıs alındı. Ama ertesi yıl İnebahtı’da Osmanlı donanması Haçlı donanması tarafından neredeyse tam olarak imha edildi.

İnebahtı Felaketi’nin daha fazla büyümesini yine Sokollu’nun azmi ve becerisi önledi. 6 ay içerisinde Osmanlı tersaneleri gece-gündüz demeden çalıştı. Lengerleri gümüşten, resenleri ipekten olmasa bile tam tekmil Osmanlı donanması Nisan ayında Akdeniz’e açıldı. Bütün Avrupa devletleri bunu bir mucize gibi gördüler. Ama artık Osmanlı kıyılarına saldıramayacaklar, yağma ve talana uğratamayacaklardı.

II. Selim 8 yıllık bir saltanattan sonra 1574 yılında öldüğü zaman oğlu III. Murat’ın 21 yıl sürecek padişahlığı başlayacaktı. Feridun Bey’in buz kayığına binerek 7-8 saatte İstanbul’a ulaşması, kendisini bekleyen Sadrazam Sokollu’nun elini öpmek istemesi tahta çıkmak konusunda ne kadar endişeli olduğunun kanıtı idi. Padişah olduğu gece, padişahın 5 kardeşi yataklarından, annelerinin kucaklarından alınarak birer birer boğduruldu. Şehzade Mehmet’in varlığı devlet için yeterli idi.

III. Murat, Sokollu’nun gördüğü üçüncü padişah olmuştu. Damad-ı şehriyarî idi, şimdi de yeni padişahın eniştesi olmuştu. Kayınvalidesi Nurbanu Sultan da, eşi İsmihan Sultan da kapı gibi arkasındaydılar. Ancak şimdi yeni bir aktör daha vardı: Padişahın çok sevdiği eşi Safiye Sultan.

III. Murat, belki Sokollu’yu çok sevmiyordu. Ama bu yaşlı, tecrübeli veziri bir denge unsuru olarak tutuyordu. Yalnız rakipleri Paşa’nın kethüdasını, sır kâtibini, amcasının oğlu Budin Beylerbeyi Mustafa Paşa’yı birer birer uzaklaştırmayı başardılar. İhtiyar Sadrazam ise meczup bir Boşnak derviş tarafından ikindi divanında hançerlenerek öldürüldü. Böylece Don-Volga Projesi; Süveyş Projesi; Sapanca- İzmit Körfezi Projesi gerçekleşmemiş olsa bile Sokollu, Osmanlı’ya devlet adamlığının nasıl olması gerektiğinin güzel bir örneğini vererek bu dünyadan ayrılmış oldu. Arkasında iyi bir nâm yanında, Payas Külliyesi, Kadırga Külliyesi, Lüleburgaz Külliyesi, Edirne/ Havsa Külliyesi gibi yüzlerce hayır eseri ile Hasan Paşa ve İbrahim Han isimli soyunu devam ettirecek iki oğul bıraktı. Bugün hepsini rahmetle anıyoruz.