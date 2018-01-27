Taciz ve tecavüz olaylarını sık sık duydukça eyvah Türkiye’de neler oluyor ne kadar zamandır oluyor diye sorgulamaya başladık.

Özellikle küçük yerlerde, çocukların yatılı olarak kaldığı cemaat yurtlarda, devlete ait Çocuk esirgeme kurumlarının yurt yuvalarında bugüne kadar özellikle son günlerde öyle çok haberler çıktı ki, İnsanlık adına utanmamak mümkün değil. Kadınların gördüğü şiddetin ve tacizlerin yanısıra, çocukların da taciz ve tecavüzü şiddetle birlikte tatması ürkütücü. Hep ailelerin hiç mi kabahati yok dedik. Peki ailesi olmayan çocukların başına gelenlerden kimin sorumlu tutacağız kimleri kabahatli bulacağız?

Erkek egemen toplumlarda tür vakaların çok olduğu bir gerçek. Yani hem kadın hem çocuk her türlü şiddet ve taciz mağduru. Bugünr kadar insanlar sırf utandıkları için olanların üstünü örtüyordu. artık öyle bir hale geldi ki neyin üstünü örteceklerini şaşırdılar.

O kadar sık ve üstüste yaşamındaki olaylar insanların tepkisi çünkü büyüdü. Sadece devletin aldığı tedbirler verdiği cezalar yetersiz kaldı.

Biz bu tarz olaylar sadece türkiye’de ve Ortadoğu ülkelerinde olur sanırken, Amerika’dan sesler yükseldi. Ünlü bir holywood’lı film yönetmeninin, Ünlü kadın artislere yaptığı sapıkça baskı ve tecavüzleri Birden bire gündem oldu her gün bir kadın oyuncu ben de tecavüze uğradım diye ortaya çıktı.

Sesler böyle, peş peşe yükselerek yankı bulurken, yıllar sonrada olsa tecavüzcüler hem halkın önünde hem de yargının önünde hesap vermeye başladı.

On düşündüm Amerika’da kiler bile utanıp saklamışlar diye.

Ancak en son ortaya çıkan olay, beni daha derin düşünmeye itti.

Küçük jimnastikçilerin doktoru, meğerse onları, küçük yaştan beri taciz ediyormuş, hem de en iğrenç şekliyle.

Şuan Michigan’da yargılanan bu iğrenç doktor Nassar’a en güzel cevap, onu yargılayan hakimden geldi. Kadın hakim “seni sonsuza dek hapse mahkum ediyorum, sen dışarda dolaşmayı, yürümeyi dahi hak etmiyorsun, şimdi senin ölüm fermanını imzala diyorum” demesi, sanırım, o salon daki taciz mağduru jimnastikçi genç kızların ve çocukların bu adamın suratına haykırmak istedikleri duyguları ifade ediyordu. Hâkimin ağzını açık ona sözler o kadar kıymetliydi ki. Bütün dünyaya böyle hakimler lazım, ki kadın ve çocuklar erkeklerin şerrinden korunabilsin.