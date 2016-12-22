Sokak köpekleri’ne poşetlerle yiyecek taşıyor

Sultanahmet’teki bir butik otelde kat görevlisi Tülay Laçin, hemen her akşam poşetlere doldurduğu tavuk ve sakatatları Haramidere’ye getirerek sokak köpekleri’ne dağıtıyor.

Laçin sokak köpekleri’ni beslerken zaman zaman tepkilerle karşılaştığını anlattı.

Her gün metrobüs ile Esenyurt’taki evine dönen evli ve 1 çocuk annesi Tülay Laçin, soğuk havalarda aç ve titrerken gördüğü sokak köpekleri’nin durumundan etkilendiğini bunun üzerine hemen hergün onlara yiyecek taşıdığını söyledi. Laçin, çalıştığı butik otel ve yakındaki lokanta ve diğer tesislerde çöpe atılacak tavuk veya sakatatlarını ayrıca pet şişe sularını taşıyarak Esenyurt’taki Haramidere Metrobüs İstasyonu’na kadar getirdiğini anlattı.

Kendilerine yiyecek ve su taşıyan Laçin’i metrobüs üstgeçidinde gören sokak köpekleri bir anda etrafını sarıyor. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında poşetleri ve su dolu pet şişeleri bir köşeye bırakan, eline eldiven geçirdikten sonra çevresini saran köpeklere bunları tek tek yediren Tülay Laçin, sokak köpeklerine ‘Kuzucuklarım’ diye seslenirken elinden geldiğince onlara bakmaya çalıştığını söyledi. Esenyurt Belediyesi’nden sokak hayvanları için çalışma yaptığını görmediğini ifade eden Tülay Laçin, iyi niyeti ile sevimli dostlara gösterdiği bu çabanın birçok kişinin tepkisine neden olduğunu anlattı. Laçin, şöyle dedi:

“KIZAN, BAĞIRAN VAR”

“Hava soğuk. Ben bunlara su koyarım. Buradaki çöpçüler, dilenciler burada bıraktığı kapları götürür veya çöpe atar. Tavuk parçalarının yanı sıra su taşırım. Hayvanların pet şişelere ağzını sokabilmesi, su içebilmesi için pet şişelerin ağzını yanımda taşıdığım bıçakla keserim. Çok soğuk havalarda bir köşeye pike, battaniyeler koyuyorum. Sabah geliyorum yok. İnsanlarımız duyarsız. Hayvanlara bakarsın, çok nadirdir memnun olurlar. Bazıları onları sadece sever ve giderler. Çoğu bana kızarlar ‘Niye besliyorsunuz, neden bunlara bakıyorsunuz?’ diye. Yok böyle bir şey. Havalar soğuk. ‘Acaba ne yaptılar?’ diye onları düşünürüm. Geliş saatimi bilirler. Metrobüs geçidine doğru bana doğru geldiklerinde insanların tepkilerini çekiyorlar. Aslında bir şey yapmıyorlar. Benim için geliyorlar. Bakıyorsun kızan, bağıran var. Ne yapacağız? Çok zor. insanlarımız bunları kabullenmiyor.”

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