ADANA’da hayvan koruma gönüllüsü ev kadını Kabire Işık’ın, sokak kedilerini beslediği ve çevresindeki evlere rahatsızlık verdiği gerekçesiyle, kirada oturduğu evden tahliyesine karar verildi.

Kent merkezindeki Namık Kemal Mahallesi’nde bahçeli müstakil bir evde oturan 41 yaşındaki Kabire Işık, hayvan koruma gönüllüsü olduktan sonra evinin çevresinde sokak kedilerini beslemeye başladı. Sokakta yaşayan 100’ün üzerindeki kediyi besleyen Kabire Işık’ı, ev sahibi ve mahallede oturan 21 kişi, çevre sağlığını tehlikeye soktuğu iddiasıyla mahkemeye verdi. Adana 3’üncü Sulh Mahkemesi, Kabire Işık’ın çevre sağlığını tehlikeye soktuğu gerekçesiyle evden tahliyesine karar verdi.

Kararı temyiz eden Kabire Işık, baktığı sokak hayvanların çoğunun engelli olduğunu söyledi. Hayvanları evinde beslemediğini sadece çevreye onlar için mama ve yemek bıraktığını savunan Işık, “Tek uğraşım, sokak kedilerine bakmak. Evimde 4 köpeğim var. Onun dışında sokak kedilerine mama bırakıyorum. Kediler mamalarını yiyip gidiyorlar. Hiç kimseye de rahatsızlık vermiyorlar. Eğer evden tahliye edilirsem, bu hayvanların çoğu ölecektir” dedi.

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