Sokak hayvanları kışında aç kalmıyor

Zorlu kış şartlarının kendisini iyiden iyiye hissettirdiği bu günlerde Mamak Belediyesi ilçede bulunan sahipsiz hayvanları unutmadı.

Sokak hayvanları için ağır kış şartlarının olumsuz etkilerini en aza indirmek için tedbir alan Mamak Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Veterinerlik Hizmetleri Ekipleri doğadaki hayvanlara da şefkat elini uzatıyor.

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda ekipler, marketlerden ve yemekhanelerden alınan yemek artıklarını, kuru yem ile protein ve enerji değeri yüksek mamaları ilçenin değişik yerlerinde oluşturulan beslenme noktalarına bırakıyor.

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Kış şartları bütün canlılar için zor şartlardır. Kış aylarının gelmesiyle birlikte ilçe sınırlarımız içerisinde belirlenen noktalara sahipsiz hayvanlar için yiyecek bırakıyoruz” dedi.

Şehir merkezinin dışında yemleme yapılıyor

Yemleme çalışmaları daha çok Mamak’ın dış mahallelerinde yapılıyor. Zirvekent, Başak, Akşemsettin, Kızılcaköy, Ortaköy Mahalleleri’nin yüksek kesimleri ve ormanlık alanlarında hayvanlar için özel hazırlanmış mama kaplarında yemleme çalışması yapılıyor. Belirlenen noktalara bırakılan mamalar kış şartlarında en fazla 36 saat aç yaşayabilen hayvanlar açısından hayati öneme sahip.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...