Sokağın gözü projesi ünlülerle başlıyor

Sokağın gözü projesi Medyadoktoru Yapım firması tarafından gerçekleştirilecek. Medyadoktoru Yapım firması ülke tanıtımına büyük katkılar sağlayan, Türk dizilerini ve oyuncularını başta Ortadoğu olmak üzere birçok ülkede tanıtmaya devam eden kuruluştur.

Ortadoğu’nun en büyük televizyon kanallarına İstanbul temsilciliği görevini sürdüren, Medyadoktoru Yapım firması Sokağın gözü projesinden başka yaklaşık 3 yıldır birçok ilde ve ülkede Başbakanlık Tanıtma Fonu, Kültür ve Turizm Bakanlığı resmi desteklidir .

Şehr-i Medeniyet Kültür Projesini gerçekleştiren ve gerçekleştirmeye devam eden Medyadoktoru Yapım firması, alanında başarılı 15 başarılı isim ile çocukları buluşturarak sosyal sorumluluk Sokağın gözü projesine imza atacak.

Yardıma muhtaç çocuklarımız ile beraber deklanşöre basarak ‘SOKAĞIN GÖZÜ’ isimli sosyal sorumluluk projesini gerçekleştirecek.

GELİRİ YARATICI ÇOCUKLAR DERNEĞİNE BAĞIŞLANACAK

Ülkemizi alanında başarı ile temsil etmiş ve eden birçok ünlü ve tanınmış kişinin yer alacağı SOKAĞIN GÖZÜ projesinde, İstanbul’un çeşitli yerlerindeki alanlarda, yaratıcı çocuklar derneğine bağlı 15 çocuk ünlüler ile buluşturulacak.

Yapımcı Savaş Uğurlu şunları söyledi:

“Çocuklarımıza, sağlanacak olan fotoğraf makinalarıyla belirleyeceğimiz başarılı ve ünlü isimler ile çekim yapma fırsatı vereceğiz.

Çocuklarımız Yanlarında olacak ünlü isimlerle beraber İstanbul’da belirlenen sokaklarda fotoğraf makinalarının deklanşörüne basacaklar.

Hayal dünyaları bizden daha zengin ve üretken olan çocuklarımız ile beraber ünlülerde fotoğraf çekecekler. Gerek çocuklarımızın gerekse ünlü ve başarılı isimlerin beraber çektiği fotoğraflardan 3’er tane fotoğraf seçeceğiz.

İstanbul’u çocuklarımızla beraber ünlülerimizle göreceğimiz fotoğraflardan bir karma resim sergisi açacağız. Sergide fotoğrafların satışı sağlanacak. Sağlanacak olan satıştan elde edilen gelir YARATICI Çocuklar Derneğindeki fotoğrafa meraklı çocuklarımız adına bağışlanacak.

Çocuklarımızın çektiği fotoğraflar birçok önemli ismin protokol, iş dünyası, siyaset, medyanın katılımıyla 23 Nisan 2017 tarihinde yük bir gece ile satışa sunulacaktır.

Projede yer alacak olan ünlülerimiz de Yaratacı Çocuklar derneğinden seçilen 15 çocuğumuz ile çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından duyurarak projenin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayacaklar.

Satışa sunulacaktır. Ayrıca birçok ünlü isim sosyal medyadan kendi çektiği ve çocuklarımızın çektiği fotoğrafları duyurarak daha geniş kitlelere duyurma imkanı sağlayacağız.”

DEMET SABANCI; “ÇOCUKLARIMIZLA ALAKALI HER PROJEYİ DESTEKLİYORUZ”

Yaratıcı Çocukla Derneği Yürütme Kurulu Başkan’ı Demet Sabancı, “Kültür mirasımızı genç kuşaklara aktararak çocuklarımızdaki yaratıcılığı geliştirmek amacıyla 1995 yılında başlatılan okullar arası etkinlikler 2003 yılından itibaren Yaratıcı Çocuklar Derneği çatısı altında devam ediyor” dedi.

Sabancı şöyle konuştu:

“Yaratıcı Çocuklar Derneği, okulların katılımı ile gerçekleştirdiği etkinliklerin deplastik sanatlar, müzik, drama ve disiplinler arası çalışmalar sergilerken, öğrencilerin farklı kültürleri ve önemli kültürel mekânları tanıyarak öğrenmesini amaçlıyor.

Bugün Türkiye genelinde 1200 okul ile çeşitli kurum ve kuruluşların işbirliğinde, çocukların hayal güçlerini ve yeteneklerini geliştirmek üzere bilim, tasarım, karikatür, öykü ve fotoğraf alanlarında yarışmalar düzenliyor.

Dernek, çalışmalarını kültür bilincine sahip, bilime ve sanata önem veren yaratıcı ve evrensel bir kuşak için sürdürüyor. Sanat, en geniş anlamıyla yaratıcılığın ve hayal gücünün ifadesidir. Toplumlar için bir ifade yolu olarak seçilen sanat, gerek toplum içi gerekse toplumlar arası iletişimde her zaman aktif rol oynar. Bireylerin kendini ifade edebilmesi, yansıtabilmesi aslında kendi olabilmesidir. Bunu başaran insanların çokluğu sağlıklı ve mutlu toplumları oluşturur. Hedeflenen dünya barışı ancak bu yolla sağlanabilir.”

DİDEM ÇAPA; DERNEK OLARAK BİRÇOK FAALİYETE İMZA ATIYORUZ”

Türkiye genelinde 1200 okul ile birlikte karma sergiler, dinletiler, gösteriler, yarışmalar ve atölye çalışmaları ile faaliyetlerini sürdürdüklerimi belirten Yaratıcı Çocuklar Derneği Yönetim Kurulu Başkan’ı Didem Çapa ise şunları söyledi:

“2007 yılından itibaren tasarım alanındaki çalışmalarımızı, Orta Anadolu İhracatçılar Birliği İşbirliğinde, Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması’nın gençler kategorisini sürdürüyoruz. Güçlü bir ekip tarafından takip edilen bu özverili çalışmalar sonucunda ihracata yönelik mobilyaların tasarımını gerçekleştirebilecek bir kuşağın yetiştiği inancındayız.

Yapılan tüm bu çalışmalar Türk mobilya sanayinin gelişimini etkileyerek ülkemizin uluslararası mobilya pazarında rekabet gücünü artırarak ülke ekonomimize katkı sağlayacaktır.

2013 yılında çocukları fotoğraf sanatına özendirerek onların duygu ve düşüncelerini fotoğraf yoluyla da özgürce ifade etmelerini sağlamak amacıyla, Rönesans Gayri Menkul Yatırım bünyesindeki Optimum Outlet Alışveriş Merkezleri ve Fotopya Fotoğraf Sanatı Portalı işbirliğinde Fotoğraf Yarışmaları düzenliyoruz.

Bakmayı, baktıklarını görmeyi ve doğru kadrajı öğreniyorlar. İz TV’ye çekilen belgesellerde yer aldılar. Uluslararası yarışmalarda derecelere girdiler. 2013 yılında çocukların hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını açığa çıkarma imkanı sağlamak, bilimi sevdirmek ve yeni buluşlar yapmaya yönlendirmek, yenilikçi proje ve ürünleri ortaya koyabilecekleri temel becerileri kazandırmak amacıyla projeler gerçekleştiriyoruz.

Sokağın Gözü projesinde derneğimize bağlı fotoğraf makinası ile haşır neşir olmayı seven çocuklarımızdan 15’ini ünlülerimiz ile biradaysa gelmelerini Medyadoktoru Yapım firması ile gerçekleştireceğiz.

Çekilen fotoğraflardan en güzel İstanbul görsellerini seçeceğiz, her çocuğumuzun çektiği 3 ayrı fotoğraf ile sanatçılarımızın çektiği fotoğraflar ile karma bir fotoğraf sergisi gerçekleştireceğiz. Bu sergi gecesinde bir ünlü isme de konser verdireceğiz.

Yaratıcı Çocuklar Derneği olarak yaptığımız tüm çalışmalar çocuklarımızın çok yönlü gelişimine katkı sağlamaktadır.” dedi

PROJENİN LOGOSU TL Yİ TASARLAYAN TÜLAY LALE’DEN

Sokağın Gözü sosyal sorumluluk projesinin logosu, Türk Lirasının logosunu tasarlayan Tülay Lale tarafından yapıldı.

İŞTE LOGONUN DOĞUŞ HİKAYESİ

TÜLAY LALE, “Sokağın Gözü” isimli projenin doğuş hikayesini şöyle anlattı:

“ Sokak-çocuk-emek-umut her şey mevcuttu. Bu yüzden logo da bunları kapsamalıydı. Projenin ana temasını anlatmaya çalıştığım bu şekilde; Fotoğraf Makinesi ve bir çocuk silueti içermektedir.

Renklerin gri tonu ve turuncu kullanılmasındaki amaç ise; Gri renk: Sokak kaldırımları, taşları hep gri tonlarındadır.

Logodaki gri renk Sokağı temsil etmektir. Turuncu renk: Kırmızı ile sarı rengin eşit oranlarda karıştırılmasıyla elde edilen bir ara renk olan Turuncu, aynı zamanda sıcak renkler grubuna girer. Turuncu dışa dönük, heyecan ve mutluluk verici, dinamik, dikkat çekici, çarpıcı ve iç açıcı bir renktir.

Canlılık, neşe, cesaret ve güven verir.

Bu projenin de çocuklara olumlu yönde etki edeceğini düşündüğüm ve buna inandığımdan dolayı turuncu rengi kullandık.

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