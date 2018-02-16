Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan ve Mehmet Altan’a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’nün 15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri iddiasıyla 6’sı tutuklu 7 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan, Mehmet Altan, Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek ve Şükrü Tuğrul Özşengül hakkında “Anayasayı ihlal” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası