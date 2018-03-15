Popstar2018, Kanal D’de başladı. “Düğün salonlarında, mütevazı gece kulüplerinde küçük ücretler karşılığı şarkı söyleyen gençlerin, “Acaba şansım yaver gider de şöhret olabilir miyim” diye katıldıkları bir yarışma ile karşı karşıyayız.

Bu yarışmada beni en çok rahatsız eden şey, uyuşturucu ticareti yapmaktan yargılanıp mahkum olan ve yıllarca cezaevinde yatan bir şarkıcının jüri üyeleri arasında yer alması oldu.

Ağırlıklı olarak gençlerin izlediği bir programda böyle bir jüri üyesine görev yerilmesi pek etik bir davranış gibi gelmedi bana.

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Jüri üyelerinden üçü sandalyede otururken Bülent Ersoy için kraliçelere özgü taht benzeri görkemli bir koltuk konulmuş olması da yadırgatıcıydı doğrusu.

Sunucu Osmantan Erkır çok kibardı ama programa hiç hakim değildi, tüm inisiyatifi Ersoy’a terk etmişti.

Ersoy, adeta dünyanın tek müzik otoritesi gibi üst perdeden konuşup durdu ve sadece sunucuya değil jürideki arkadaşlarına da pek söz hakkı vermedi.

Kimi yarışmacılar seslerinden çok acıklı hayat hikayelerine güveniyorlardı.

Bir kadın yarışmacı, çocuk yaşta imam nikahıyla evlendiğini, ertesi yıl eşini kaybettiğini, yeni doğan kızını eşinin ailesine bırakmak zorunda kaldığını dramatik bir üslupla anlattı.

Bir erkek yarışmacı ise çocukken soba başında titreyerek televizyonda Bülent Ersoy’u seyrettiğini ifade etti.

Sonuç olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim:

Bugüne kadar böyle yarışmalara katılıp da şöhret olmuş birini hatırlamıyorum.

Bu yarışma da muhtemelen aynı sonucu verecek.

Ve, ülkenin dört bir yanından şöhret olma umuduyla gelip yarışmaya katılan gençlerin ekrandaki çaresiz çırpınışlarını bile çok yakında unutacağız.