Belediye ekipleri yağmalanan köy konağını temizledi

Kahramankazan Belediyesi, kimliği belirlenemeyen kişilerce yapılan saldırı sonucu yağmalanan Soğulcak Köyü Konağı’nı, temizleyerek eski haline getirdi. Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, “Bu çirkin saldırıyı haber alır almaz harekete geçtik ve kapsamlı bir çalışmayla konağımızı eski haline getirdik” dedi.

Kahramankazan Soğulacak Köyü Konağı, geçtiğimiz günlerde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından saldırıya uğramıştı. Zanlılar köy konağını yağmalayarak içerideki eşyaları dağıtmıştı. Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, köy konağının hemen temizlenerek eski haline getirilmesi talimatını verdi. Başkan Ertürk’ün talimatı üzerine harekete geçen temizlik ekipleri, köy konağında hummalı bir çalışma yaptı. Yapılan çalışmanın ardından Soğulcak Köy Konağı, temizlenerek eski haline getirildi.

Faillerin yakalanmasını bekliyoruz

Başkan Ertürk, köy konağını kimin ya kimlerin talan ettiğinin güvenlik tarafından araştırıldığını belirterek, “Bu çirkin saldırıyı haber alır almaz harekete geçtik. Ekiplerimiz kapsamlı bir çalışmayla konağımızı eski haline getirdi. Konağımızın eksikleri de giderildi. Bu saldırıyı kınıyoruz ve faillerin yakalanmasını bekliyoruz” diye konuştu.