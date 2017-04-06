Soğuk ilçenin sera domatesleri marka oldu

Sıfırın altında 40 derecelere kadar düşen sıcakıklarla Türkiye’nin en soğuk yerlerinden olan Van’ın Çaldıran ilçesnde, 12 milyon liralık bir yatırımla yapılan jeotermal enerji ile ısıtılan ilk sera projesi başarılı oldu.

Bölgede seradan yüksek kalitede dometes aldıklarını belirten Çaldıran Jeotermal A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Veli Akdağ, ürünlerinin ‘Agrovan’ adıyla marka olduğunu söyledi.

Çaldıran İlçesi’nin Ayrancılar bölgesine girişimci Şefik Ensari ve Veli Akdağ 2016 yılının başlarında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’dan destek alarak 12 milyon liraya jeotermal enerji ile ısıtılan seralar kurup domates yetiştirmeye başladı. 34 dönüm arazi üzerine kurulan seralar, sıfırın altında 40 derecelerde hava sıcaklıklarının görüldüğü ilçede kuruldu.

BÜYÜK BİR RİSK ALDILAR

Son teknoloji ile kurulan ve 120 kilometre boru döşenerek ısıtılan seralarda, bu yıl zaman zaman eksi 40 dereceye kadar düşen sıcaklığa rağmen yüksek kalitede domates üretildi. Seraları kuran Çaldıran Jeotermal A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Veli Akdağ, “Bu bölgede böyle bir yatırım yapmak büyük bir riskti.

Seracılık dünyasının gözü buradaydı. Hava sıcaklığının düştüğü ve yoğun karın yağdığı zamanlarda endişelendik. Ama gerekli mühendislik hesaplarını yaptığımız için projemiz başarıyla sonuçlandı ve verimimizi aldık”dedi.

AGROVAN MARKA OLDU

Soğuklara karşı risk alıp yatırım yaptıklarını belirten Akdağ, “Ürettiğimiz doğal domateslerimiz marka oldu. Başta Türkiye’deki birçok il olmak üzere Rusya, Ukrayna, Gürcistan ve Moldova’dan taleplere domates yetiştiremedik.

Çoğunluğu kadınlardan oluşan 40 kişiyi istihdam ediyoruz. Seracılıkta bir ilke imza attık. Şimdi yatırımımızı daha büyüterek dünyanın birçok ülkesine domates ihraç edeceğiz” dedi.

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