Soğuk hava şapka ve atkıcıları sevindirdi

SOĞUK hava ile birlikte hayat şartları zorlaşsa da bu durum işleri artan şapkacıları güldürdü. Kayseri’de şapka ve atkı işiyle uğraşan Hilal Gülay, “Soğuk hava bizim için ekmek parası demek” şeklinde konuştu.

Soğuk hava her ne kadar hayatı olumsuz etkilese de bazılar için durum farklı. Kayseri Yeraltı Çarşısı’nda atkı ve şapka işi ile uğraşan Hilal Gülay, soğuk havanın işlerini arttırdığın belirterek, “Soğuk hava bazen bazı vatandaşlar için çileye dönüşe de bizim için neşeye dönüştüğü zamanlar da oluyor. Çünkü işlerimiz artıyor. Yazın pek iş olmuyor ancak kışın iş artıyor.

Soğuk havayla birlikte üşüyen vatandaşlar da soluğu atkı, şapka, eldiven satıcılarında alıyor” dedi. Termometrelerin eksi 10’ları gösterdiği şu günlerde atkı, şapka ve eldiven satışlarını arttığını dile getiren Gülay, “Satışlar artınca biz de vitrinleri yeni ürünlerle doldurduk. Senede 2 ay işlerimiz oluyor. Eğer soğuk havalar da olmazsa biz de ekmek paramızı kazanamayacağız. Vatandaşlarımız zor şartlar nedeniyle soğuk havadan yana şikâyetçi olsa da bizim öyle bir lüksümüz yok. Soğuk hava bizim için ekmek parası anlamına geliyor” şeklinde konuştu.

Hilal Şapka İşletmecisi Gülay, rengârenk ve birbirinden farklı çeşitlerle satışa sundukları kışlık ürünlerin fiyatlarının da 15 ila 50 lira arasında değiştiğini dile getirdi.

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