Soğuk hava, Kapadokya'daki develeri de üşüttü!

Nevşehir’in merkeze bağlı Uçhisar Beldesi’nde bulunan Cevizlibağ Mevkii’nde yılın 12 ayında turizme hizmet veren develer, mart ayındaki yağışlı ve soğuk hava nedeniyle üşüdü.

Cemrelerin düşmesi ardından güneşli ve baharı andıran. Zaman zaman 18 dereceye kadar yükselen sıcak havanın ardından gelen kar ve yağmur yağışları. Kapadokya Bölgesi’nin önemli turistik merkezlerinde bulunan develeri de etkiledi.

Soğuk havada Kapadokya’ya gelen tatilci ve turistler üşürken çöl sıcaklığına alışık olan develer de etkilendi.

Meteoroloji tahminlerine göre Mart ayı boyunca bölgede genelinde kapalı, yer yer sağanak yağışlı bir hava hakim olacak. 22 Mart 2017 tarihine kadar olan hava tahminlerine göre bölgede gündüz hava sıcaklığının 3- 10 derece arasında olması bekleniyor.

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