“Yerli malı yurdun malı, her Türk kullanmalı” diye öğrendik okullarımızda. “ürettiği ürünler kendi kendine yeten 7 tarım ilkesi arasındayız” diye övünürdük sonraki yıllarda.

Heyhat ne çitçimiz, ne tarımımız, ne hayvancılığımız, ne meyveciliğimiz ne de balıkçılığımız kaldı.

Soframız milli değil, gıda ithalatımız patladı. Maalesef, başta et olmak üzere kuru fasulye, kırmızı mercimek, nohut, pirinç, yeşil mercimek, mısır, kuru bakla gibi her çeşit bakliyatı ithal ediyoruz.

Türk halkının temel gıda ürünü olan ekmeğimiz için maalesef buğday, arpa, yulaf ve çavdar da ithal ediyoruz.

Soframızda tenceremizin kaynaması için haydi pazara çıkalım bakalım hangi ithal sebzeler var?

Pazarda, ithal ürünler olarak; dolmalık biber, turp, kuru soğan, taze soğan, marul, kırmızıbiber, kereviz, sarımsak, bezelye, havuç, sivri biber, marul, lahana, enginar bulduk.

Yemeğimizi yedik, sıra soframıza gelecek meyvelere geldi.

Neler ithalat ediyoruz neler?

Her çeşit elma, taze-kurutulmuş turunçgiller, muz, kivi, greyfurt, karpuz, armut, domates, kavun, ayva, erik, nar, şeftali ithal ediyoruz.

Ne oldu bizim meyve ağaçlarımıza?

Hani büyüklerimizin “en önemli beslenmeniz sabah kahvaltısıdır” derlerdi ya kahvaltılıklarımızın önemli ürünü tereyağ da bazı peynir çeşitleri de ithal ediyor.

Yemeklerin de vaz geçilmezi olan tereyağ ağırlıklı olarak Hollanda ve Danimarka gibi ülkelerden ithal ediliyor.

Anadolu’muzun üç tarafı denizle çevrili ama maalesef artık balık ve deniz mahsullerini de ithal ediyoruz.

Her derde deva ceviz ve badem bile artık ithal ürünler arasında önemli bir yer tutuyor.

Hayvancılık denilince süt ürünleri elbette önemli ama cep yakan et fiyatları hem tüketiciyi hem de besicileri ilgilendiriyor.

Hayvancılık temel girdisi olan saman da artık ithal ürün oldu.

Sofralarımız da doğal olarak milli olmuyor, ithal ürünlerle beslenebiliyoruz.

GDO’lu ürünlerin tehdidi altındaki Türk halkının sağlık problemleri de gittikçe artıyor

İthal tohumlar ise Türk tohumculuğundaki milli olma vasfını da maalesef ortadan kaldırdı.

Çiftçilik, hayvancılık, meyvecilik yok oluyor her geçen yıl.

Tarım ülkesi Türkiye Sanayi ülkesi oldu da bu yüzden diyerek teselli de bulamıyoruz çünkü sanayi ürünlerimizin birçoğu yurt dışından gelen ithal ürünlerle imal ediliyor.

Sofrasında milli olmayan bir ülkenin nesi milli olur ki?