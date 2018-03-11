Geçen yıl enflasyon artışında en büyük neden olarak gösterilen tarım ürünlerdeki fiyat artışları son yıllarda görülmedik cinsten.

Geçmişte yüzüne bakmadığımız çoğu tarım üründeki fiyat artışları bu yıl da aynen devam ederse, softalarda ne bakliyat, ne meyve ne de sebze kalacak. Bu artış oranları karşısında desteklemeler, ucuz mazot gibi önlemlerin çok etkili olacağını sanmıyoruz.

Devletin resmi verilerine göre, geçen yıl hububatta fiyatı en çok artan ürün yüzde 48.4 ile nohut. Kilosu 5.46 lira olmuş. Yağlık ayçiçeğinin fiyatı yüzde 15.2, patates yüzde 11.2, buğday yüzde 9.9 oranında artmış. Sadece kırmızı mercimeğin fiyatı yüzde 6,7 azalmış.

Sebzelerde, kuru soğanın fiyatı yüze 25,7 oranında azalmış ama domates, hıyar, dolmalık biberdeki fiyat artışları yüzde 8 ile 17 arasında. Kuru sarımsak ile taze soğanının fiyatı ise yüzde 4 ile 6 arasında düşmüş. Tansiyona iyi geldiği söylenen sarımsağı bol yemenin tam zamanı.

Limon, zeytin, çay, çekirdekli üzüm, kirazda artış yüzde 6 ile yüzde 15 oranlarında. Buna karşılık kayısı ve fındık gerilemiş.

Sonuçta sofrada, enflasyonun altında ucuz tarım ürünü olsun diyorsanız, kuru sarımsak, taze soğan, kayısı ve fındıktan oluşan bir karışım yapabilirsiniz.

Gelelim fabrikaların özelleştirilmesiyle gündeme gelen şeker pancarı üretim değerlerine. 2016 yılında 2.2 milyar lira olan şeker pancarı geçen yıl yüzde 83 oranında artarak 4.4 miyar lira olmuş. Toplam bitkisel üretimde de payı yüzde 7’ye çıkmış. O zaman iyi para bırakan şeker pancarında yok üretim azmış, yok fabrikalar az çalışıyormuş demek ne kadar doğru?

POPÇUMUZ YİNE EKRANDA

Hatırlayacaksınız, geçen yıl bu zamanlar uyuşturucu ticaretinden mahkum olan bir popçumuz 3.5 yıllık hapis cezasını tamamladıktan sonra tahliye edilmişti.

Şimdi, bir TV kanalında yayınlanacak şarkıcı yarışmasında jüri üyesi olarak görev yapacakmış. Ne diyecek haftalar boyu sürecek yarışma programı boyunca?

Bol gözyaşı, pişmanlık, mağduriyet edebiyatı, gençlere öğütler, hapishane günleri hatıraları yetmeyecek, sürekli mahkumlara “Allah kurtarsın” mesajı, olmadı üzerine Neşet Ertaş’ın “mahpushanelere güneş doğmuyor” türküsü söyleyecek.

Bu nasıl iştir? Yine geçen yıl yine bu zamanlar, referandumda hayır oyu vereceğini söyleyen bir sunucu anında kapı dışına koy, medyadan sil ama diğer yanda uyuşturucudan sabıkalı birisini jüri diye ekrana çıkar. İkide bir uyuşturucu kullanımıyla ilgili haberler yap sonra da kalk, bu konuda cezası, mahkumiyeti sabit birisini ekranlarda yücelt.

Tıpkı kadına şiddete hayır diye yeri göğü inletip, dizilerinde rating uğruna kadınların ezilmesine, dövülmesine, hırpalanmasına izin verilmesi gibi.

Nasıl anlatacağız bu durumu çoluk çocuğa, gençlere. Birisi “aa bu geçen yıl uyuşturucudan hapishaneye girmişti” derse ne cevap vereceğiz?

Bazı yanlış işlerin ödülü böyle olmamalı.