Smokin giymeyi reddeden çoban!

Uzun boylu ve yakışıklıydı. Bu yüzden sinemada ona hep zengin ailenin çapkın şımarık oğlu rolleri düşüyordu.

Sosyalist tiyatro sanatçısı Vasıf Öngören’le arkadaşlık yapmaya başlayınca hayatı değişti.

Bir röportajında, “Orta, hatta orta alt sınıfa mensuptum. Ama filmlerimde tanımadığım çevrelerin insanlarını canlandırıyordum. Vasıf Öngören bana smokin giyen bir çoban gibi olduğumu gösterdi. Ve sinema yapımcılarının, “Tekliflerimizi reddedersen aç kalırsın, bu piyasada tutunamazsın” uyarılarına rağmen o filmlerde bir daha görünmedim. Maden, Sürü, Yol, Pehlivan başta olmak üzere sosyal içerikli yapımlarda rol almaya başlamamın öyküsü budur” demişti.

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Dün kaybettiğimiz Tarık Akan, en seçkin aktörlerden biri olarak sinema tarihindeki yerini aldı.

Hababam Sınıfı’nın “Damat Ferit”i, Pehlivan’ın “Bilal’i, Sürü’nün ‘Şivan’ı, Maden’in ‘Nurettin’i, Yol’un ‘Seyit Ali’si nasıl unutulabilir?

1979’da Atıf Yılmaz’ın çektiği ’Adak’ filminde canlandırdığı ‘Baba’ rolünü de unutamıyorum.

Dini taassubun insanı ne hale getirdiğini çarpıcı biçimde anlatan o film bugün dünyanın yaşadığı IŞİD belasını da yıllar öncesinden haber vermişti.

Filmde Tarık Akan’ın oynadığı yobaz baba, Allah’a dua ediyor ve dilediği şeyin gerçekleşmesi halinde oğlunu kurban edeceğini söylüyordu.

Sonuçta dileği kabul edilince oğlunu kurbanlık koyun gibi yere yatırıyor ve testere ile boynunu keserek öldürüyordu.

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Türkiye neredeyse her üst düzey sanatçısına yaşattığı acıları Tarık Akan’dan da “esirgemedi.”

1980 askeri darbesinin ardından tutuklanmış, soğuk, rutubetli, fareli ve bitli hücrelerde, koğuşlarda çile doldurmuştu. Yazdığı “Anne Kafamda Bit Var” kitabında o günlerin acı öyküleri yazılıdır.

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“İnsan yaşadığı sürece kendi heykelini yontar” der özlü bir söz.

Tarık Akan yaşadığı sürece adeta Leonardo da Vinci ve Michelangelo ustalığında bir heykel yonttu kendisi için.

Her zaman saygı ile bakılacak görkemli bir heykel…

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