SMA hastası aileleri Ankara’da seslerini duyurmaya çalışıyor. Hasta yakınları 1300 SMA hastasının 164’üne ilaç bulunduğunu fakat kalan hastalara bulunamadığını söyledi.

Türkiye’de bilinen adıyla Gevşek Bebek Sendromu, olan SMA hastalığı dünyada ve ülkemizde pek çok çocuğun hayatını kaybetmesine neden oluyor. Çocukluk döneminde kendini göstermeye başlayan bu hastalık, omurilikteki ön boynuz denilen bir bölgedeki hareket siniri hücreleri etkiliyor.

İlacının ve tedavi yöntemlerinin çok pahalı olması hasta yakınlarına farklı arayışlarda bulunmalarına neden oluyor. SMA hastası çocukların aileleri yurdun dört bir yanından toplanarak Ankara’ya seslerini duyurmaya geldi. Ankara’daki bağlantılarını yapmadan önce görüştüğümüz hasta yakınları gazetemize niye Ankara’ya geldiklerini ve SMA hastaları için yetkilerden ve toplumdan neler istediklerini açıkladılar.

SMA hastaları ailelerinden hasta yakını Ali Soyer; “Şu an Türkiye’de SMA hastalığı ile uğraşan ortalama Sağlık Bakanlığı’nın verdiği bilgilere göre yaklaşık 1300 civarında SMA hastası var. Bugün burada bulunmamızın asıl sebebi, 164 tane SMA hastamızın ilacı verildi. Fakat ilacını alamayan diğer hastalarında ilaçlarını alabilmeleri için bu toplantıyı yapmış bulunuyoruz” diyerek neden Ankara’ya geldiklerini dile getirdi.

Soyer; “5 Temmuz 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Sağlık Uygulama Tebliği değişikliği ile 1. tip SMA hastaları için Spinraza adlı ilaç geri ödeme kapsamına alındı. Bu sayede 164 hastaya ilaç verilmeye başlandı. Bu sevindirici bir adımdı. Fakat SMA’nın diğer alt türlerindeki hastalar için bir çözüm ortaya konmamıştı, hala da konmuş değil. Yani 2’inci ve 3’üncü tip hastaları hala ilacı alamıyor. Bu, ABD’deki doz fiyatı 125 bin dolar, Avrupa’da ise 90 bin euro seviyesinde olan bir ilaç. Tarihteki en pahalı ilaçlardan biri olduğu için mutlaka Sosyal Güvenlik Kurumu’nun bunu geri ödeme kapsamına alması gerekiyor”.

1300 SMA HASTASI VAR

Soyer “SGK’nın 2017 yılı başındaki resmi verilerine göre ülkemizde çocuk ve yetişkin olmak üzere 1300 civarında SMA hastası bulunmaktadır ve bunların içinde büyük bir bölüm hala bu ilaca ulaşamamaktadır. Bu nedenle diyoruz ki: “ hastaların ilaç sorunu tam olarak çözülmedi.” Tekrar söyleyelim: SMA hastaları için bir adım atıldı, ama bu yeterli değil. SGK tarafından ilacın bedeli sadece bir kısmı solunum cihazına bağlı olan 1’inci tip bebekler için ödeniyor. Geri kalan yüzlerce hasta hala bu ilacın geri ödeme kapsamına alınmasını bekliyor. Çünkü ilacın fiyatı çok yüksek ve ülkemizde bunu cebinden ödeyebilecek kimse yok” diyerek konunun önemine dikkat çekti ve devam etti.

“Şu an da Türkiye’deki 2. ve 3. tip SMA hastaları olarak biz, Yurt Dışı İlaç Talep Formu doldurmak suretiyle Sağlık Bakanlığı’na bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na başvurabiliyoruz. Fakat bu kurum içindeki Bilim Komisyonu tarafından başvurularımız reddedilmektedir. Gerekçe olarak konuyla ilgili bilimsel makalelerin henüz yayınlanmamış olması gösterilmektedir.

Bu red cevapları verilirken hastaların ağır engelli durumu ve hastalığın ilerleyişi maalesef göz önüne alınmamaktadır. Yüzde 80’ler, yüzde 90’lar seviyesinde engelli olan 2. tip SMA hastası çocuklarımıza SMA teşhisi alır almaz hastaneler tarafından süresiz bir “Engelli Raporu” verilmektedir. 2’inci tip hastaların ergenlik ve yetişkinlik çağına geldiklerinde 1. tip hastalarına benzer şekilde bir bölümünün solunum cihazına bağlanacak olmaları göz ardı edilmektedir. İstatistiklere göre 2’inci tip hastaların yüzde 25’i, 30’lu yaşlarını göremeden ölmektedir. Ayrıca 3’üncü tip hastalarımızın da zaman içinde yürüme kabiliyetlerini kaybetmeleri, yaşam kalitelerinin sürekli düşmesi, engellilik oranlarının artması ihtimali göz ardı edilmektedir” dedi.

BU İLAÇ HASTALARIN ÜMİT KAYNAĞI OLDU

Hasta yakını Ali Soyer; “Bugün öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleneceğiz. Sağlık Bakanımıza mümkün olduğu kadar ilaçlarımızın bir an önce gelmesini sağlamaya çalışacağız. SMA hastalarına ilaç 2016 yılının sonunda onaylandı. Bu ilaç şimdi hastaların ümit kaynağı oldu.

Türkiye bu ilacı Ekim ayında getirdi. İlk müracaatlarımızda bize dediler ki çocuklarımıza bu ilaç boğazları delinerek verildiği için bu çocuğa bu ilaç fayda etmez fakat biz mücadele ettik peşini bırakmadık ailelerin gayretli çalışmaları sonucunda bu 164 tane çocuğumuza ilaç geldi. Bunlar en ağır aşamada olan tip 1 dediğimiz kısım ama şu an hala tip 2’lere ilaç verilmedi” dedi.

İLAÇLAR ÇOK PAHALI

Soyer; “İlaçlar çok pahalı, çeşitli fiyatlar var. Amerika’da borsaya bildirilen fiyat 2 bin 500 dolar olarak söyleniyor. Aldığımız bilgiye göre Türkiye’de ilacın bir dozu 100 bin lira civarında satılıyor. İlk sene hastalar yılda 6 doz alıyorlar ondan sonra her sene 4 doz almaya devam ediyorlar. Biz bu ilaca 10 ay içinde ulaşabildik bu ilaca ulaşıncaya kadar 53 tane çocuğumuzu kaybettik. Şimdi Ekim ayından bugüne ilaçları almaya başladığımızdan beri şükür hiçbir çocuğumuzu kaybetmedik. Bu ilacın en büyük faydası ölümleri durdurması olmuştur.”

“SMA hastalarının ve ailelerinin beklentisi Sağlık Bakanlığı tarafından adı geçen ilacın kullanımına bir an önce tüm hastalar için onay verilmesidir. Diğer bir beklentimiz de bununla eş zamanlı olarak Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Sağlık Uygulama Tebliği’nde düzenlemelerin yapılması ve ilacın 2’inci ve 3’üncü tip hastalar için koşulsuz olarak ödeme kapsamına alınmasıdır.”

Soyer; “Tekrar etmek isteriz ki biz hasta aileleriyiz. Hiçbir şahsın, kurumun veya şirketin tarafında değiliz. Bir kutu için astronomik fiyatlar talep eden ilaç şirketlerinin tarafında değiliz. Maddi imkanı olmayanlara yaşama hakkı tanımayan küresel ilaç sektörünün tarafında hiç değiliz. Biz ülkemizin ve milletimizin tarafındayız, hakkımızı arıyoruz ve yalnızca çocuklarımızın geleceği için mücadele ediyoruz. Çeşitli kentlerden gelen çok sayıda SMA hastası ve ailesi olarak burada toplandık. Bugün yetkililerle görüşmelerimiz de olacak. Şunu söylemek isteriz ki bu mücadelemizden bizi hiçbir şey vazgeçiremeyecek, aksine yolumuza çıkarılan engeller daha da kararlı şekilde yola devam etmemizi sağlayacaktır” diye konuştu.

TEDAVİ YÖNTEMLERİNİ ARIYORUZ

Soyer; “Ailelerimizin temel prensibi şu; ölüm Allah’ın emri hastalık da takdiri kimine verir kimine vermez ama hastalığa kapılıp da çare aramakta Allah’ın emri olduğundan dolayı biz diğer hastalıklar gibi SMA’da da tedavi yöntemlerini arıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Temel felsefemiz amacımız bu.”

Soyer; “Topluma ben şunu söyleyebilirim Sağlık Bakanlığımızın son açıklamasında bu hastalık evlilik öncesi tarama testlerine dâhil edildi. Bizim ailelerimizin çabaları ile de biz SMA testinin de evlilik öncesi tarama testine dâhil edilmesini sağladık bu bizim için çok sevindirici. Burada önemli olan SMA hastalığı ile doğan bir hasta ile uğraşmaktansa bu hastalığın doğmadan önce tedbirini almak. Evlenmeden önce bu testin mutlaka yapılması lazım bunun önlemi alınsın ki bizim çektiğimiz sıkıntılar çekilmesin” diyerek vatandaşları uyardı.

SMA NEDİR?

Spinal Müsküler Atrofi , hareket sinir hücrelerinden (motor nöronlardan) kaynaklı nöro-müsküler bir hastalık. 3 evrede görülen hastalığın en tehlikelisi Tip 1 denilen evre. Tip 1 hastalığının belirtileri çocukluk yaşlarından itibaren gözle görülebiliyor. Bu belirtiler içerisinde yutkunma ve solunum zorluğu, desteksiz oturamama gibi sorunlar görülüyor.

SMA TÜRKİYE’DE DE SIK GÖRÜLMEYE BAŞLADI

Batı dünyasında çok sık rastlanılan, bebek ölümlerine neden olan genetik hastalık SMA’ya, son yıllarda ülkemizde de sık rastlanmaya başlandı. Edinburgh Üniversitesi’nde yapılan deneye göre her 6 bin doğumdan birinde görülen SMA tanısı yüzde 95 delesyon tanısı olarak DNA testi sonucuyla konuyor. Geriye kalan yüzde 5 oranındaki bozukluk diğer hasar veren mutasyonlar şeklinde gelişebiliyor. 6 bin – 10 bin doğumda bir görülebilen hastalıkta 40 çocuktan biri taşıyıcı olabiliyor. Her iki ebeveynden bozuk gen çocuğa geçtiğinde ancak çocuk SMA hastası olabiliyor. Sadece anneden veya sadece babadan bozuk gen aktarımı çocukta hastalık oluşturmuyor, ancak taşıyıcılık oluşturabiliyor.

NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Belirli bir tedavisi olmayan SMA’da sadece bazı bakımlar yapılarak, hastanın yaşam kalitesinin artırılması amaçlanıyor. SMA hastalığında kesin tedavinin bulunması için 2 tür çalışma yapılıyor. Bunlardan biri genetik terapi. Bu terapi ile SMA rahatsızlığının nedenleri ortadan kaldırılmaya çalışılıyor. Diğer tedavi şekli ise hücresel değiştirme terapisi. Bu yol ile ölü hücreler veya ölmeye başlayan hücreler yenileriyle değiştirilmeye çalışılıyor. Tip 1 hastası olan gençlerde motor nöronlar yenilenmeye daha uygun. Ancak omurilik zedelenmesinden kaynaklanan SMA rahatsızlıklarında hangi hücrelerin değiştirilmesi gerektiği henüz tespit edilebilmiş değil.

Ayrıca SMA Tip 1 hastası olan bebeklerde omuriliğe kök hücre enjekte edilmesi fayda sağlayabiliyor. Bunun temel nedeni, küçük çocukların hala gelişim çağında olmaları. Bebeklerde ve çocuklarda kök hücrelerin yaşam şansının çok fazla olması fırsat olarak nitelendiriliyor. Travma ve omurilik zedelenmesinden sonra ortaya çıkan rahatsızlıklar da ise, hücre nakli pek mümkün olmuyor.