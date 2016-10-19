Slovenya Büyükelçisi Jukic: Her zaman Türkiye’nin yanındayız

SLOVENYA’nın Ankara Büyükelçisi İgor Jukic, Türkiye ile Slovenya arasındaki ilişkileri daha da geliştirmek istediklerini belirterek, ”Slovenya eskiden beri Türkiye ile iyi ilişkiler içerisinde oldu. Biz her zaman Türkiye’nin yanındayız” dedi.

Slovenya Büyükelçisi Jukic, bazı ziyaret ve görüşmelerde bulunmak üzere Kayseri’ye geldi.

Jukic, 2 günlük Kayseri programına, Vali Süleyman Kamçı’yı makamında ziyaret ederek başladı. Vali Kamçı, konuk büyükelçiyi valilik girişinde karşıladı. Valilik şeref defterini imzalayan Büyükelçi Jukic, ”Kayseri’de 2 günlük yoğun bir programımız var.

Çeşitli ziyaretler yapacağız ve bu programımızda iki ülke arasındaki ilişkilerimizi daha da geliştirmek istiyoruz. Slovenya, eskiden beri Türkiye ile iyi ilişkiler içerisinde oldu. Biz her zaman Türkiye’nin yanındayız. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Slovenya’yı ziyaret etti ve başkanlık düzeyinde ziyaretler var. Bu ziyaretlerle iki ülke arasındaki işbirliğinin özellikle ekonomik, ticari, sosyal, kültürel ve turizm konularında gelişmesini amaçlıyoruz. Türkiye ile Slovenya arasında iyi ilişkiler var. Özellikle bu zor zamanlarda bizim aramızdaki ilişkiler ve ticaret hacmi her geçen gün artarak devam ediyor. Ticari rakamlar, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştiğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ”Slovenya ile Türkiye arasında iyi ilişkiler var. Her iki ülke arasındaki ticaret hacmi 2 milyar dolar civarında. Bu ziyaretlerle ticaret hacminin gelişmesini ve 5 milyar dolar seviyesine çıkmasını istiyoruz. Türkiye ile Slovenya arasında her alandaki ilişkilerin gelişmesi arzusundayız” diye konuştu. Kamçı, konuk büyükelçiye ziyaret anısına, Kültepe kazı alanından çıkarılan toprak kabın replikasını hediye etti.

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