Yeterince yaratıcı mı değiller yoksa çalıştıkları reklam şirketleri mi yetersiz bilemiyorum ama siyasi partilerin seçim kampanyasında kullanmaya başladıkları sloganlar bana çok yavan geldi.

Şöyle seçmeni kalbinden vuracak gümbür gümbür bir slogana rastlayamadım henüz.

Ak Parti, “Birlik, bereket, bolluk için vakit Türkiye vakti” , “Yaparsa yine Ak Parti yapar” ve “Güçlü Meclis, Güçlü Hükümet, Güçlü Türkiye” sloganlarını belirlemiş.

CHP, “Millet için geliyoruz” ve “Artık tamam” diyor.

İYİ Parti, “Yüzünü güneşe dön Türkiye” ve “Türkiye iyi olacak” diye sesleniyor seçmene.

HDP’nin pankart ve afişlerinde, “Çok adam mı, çok insan mı… Senle değişir her şey” yazıyor.

SP, “Geleceğin için değiştir”, “Güzel günler için değiştir”, “Sadet için değiştir” sloganlarıyla sonuç alma peşinde.

Vatan Partisi, “Herkese iş, üreten millet, teröre son, güçlü devlet” sözüyle çıkıyor meydanlara ve ekranlara.

++

Eskiden partilerin içinde daha yaratıcı isimler mi vardı acaba?

Demokrat Parti’nin 1950 seçiminde kullandığı “Yeter! Söz milletindir” sloganı o günün ruhuna yüzde yüz uygundu ve seçmende karşılık buldu, partiyi iktidara taşıdı.

1965 seçimine Adalet Partisi, “Sıcak aş, dertsiz baş, mutlu yurttaş” sloganıyla girip kazanmıştı.

Turgut Özal’ın ANAP’ının “Çağ atlayan Türkiye” sloganı da partinin felsefesini yansıttığı için sonuç almıştı.

SHP’nin, afişlerinde Turgut Özal’ı balon biçiminde çizip altına “Söndürün şu balonu” sloganını yazması da etkileyiciydi doğrusu.

1950’li yıllarda Hürriyet Partisi’nin kullandığı iki ilginç sloganla bitirelim yazıyı:

“Öküzünü 3 liraya nallıyordun, şimdi 15 liraya nallıyorsun…”

“Şoförü yamadan, arabayı takozdan kurtaracağız…”