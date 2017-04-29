Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal Türkiye’nin geleciği ve son 15 yılı hakkındaki görüşlerini bildirdi. Demokrat Parti’nin değişimini anlatan Uysal “bu günkü siyaset Türkiye’yi taşımıyor ve siyaset yenilenecek” diyerek siyasette yeni bir oluşuma ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Her hafta Ege Türk televizyonun da yayınlanan Orhan Uğuroğlu ile Söz Hakkı programına konuk olan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal geçen halk oylaması sonrası Türkiye’yi ve Demokrat Parti olarak nasıl bir siyaset izleyeceklerini anlattı.

Uysal “Türkiye’nin derinden bir nefes almaya ihtiyacı var. Hakikaten insanlarımız geleceğinden endişe ediyor. Çocuklarımızın geleceğinden endişe duyduğumuz bir ülke haline geldik” dedi.

Uğuroğlu’nun soruları ve Gültekin Uysal’ın cevapları şöyle;

Genç bir Genel Başkan olarak Türkiye’nin son yıllarını ve geleceğini biraz tartışır mıyız?

Uysal: Şu günlerde ülkemiz neresinden bakarsak bakalım önemli bir tarihin eşiğinde. Böyle bir eşikte toplumun en geniş paydasında milli mutabakat ile çözmemiz gereken her meseleyi siyasi alanda bir rekabet meselesi haline getiriyoruz.

Bu durumun nihayetinde Devletimize Milletimize bedelleri oluyor. Ama bu günü değerlendirirken tabi son 15 senemizi geriye doğru bakıp değerlendirdiğimiz de birbiri ardına gelen sorunlar.

Bölgemizde cereyan eden hadiseler. Dünyanın yeniden bir asır geriye gittiğimizde bu bölgede yeniden bir düzenleye girmesi ve ülkemiz tarihimizde yaşamadığımız meydan okumalarla karşı karşıya kaldı.

Böyle bir dönemde bu tartışmaları yapıyoruz. Bu açıdan bakarsak siyasetimiz maalesef milletimizin beklentilerine TBMM çatısı altında çözüm bulması gerekirken referandumlarla siyasetin gölgesinde çözüm arıyoruz.

Hangi siyasi gelenekten gelirse gelsin Türkiye’nin Devlet ve Millet katında yaşadığı bir kimlik krizi var. Bölgemizde cereyan eden hadiseler terör örgütleri ile komşu haline gelmişiz. Sıcak denizlere inme hayali olan Rusya ile güneyimizde komşu haline gelmişiz.

Ekonomide bünyemizde depo ettiğimiz birçok risk var bu gibi tartışmalara bakınca Türkiye’nin hakikaten yeni bir farklı doğru bir siyasi akla ihtiyacı olduğu ortada. Bununda yine çözüm yeri siyasettir.

Referandum sonrası fotoğrafı değerlendirdiğimiz de milletin kuyumcu terazisinde tartar gibi bir akılla bütün manipülasyonlara bütün olumsuz şartlara ve haksız rekabete rağmen sağduyu ile verdiği bir karar var. Elbette bunlar sorgulanacak ama kirletilmiş bir seçim süreciyle beraber ülkenin siyasi iktisadi askeri akitleri dolayısıyla sistematiği içinde yeri ortadadır.

Referandum sonrası Türkiye’yi köklü bir değişim bekliyor. Bu yeni atılacak adımlarda Demokrat Parti’nin yerini nasıl tanımlıyorsunuz?

Uysal: Türkiye’nin derinden bir nefes almaya ihtiyacı var. Hakikaten insanlarımızın geleceğinden endişe ettiği çocuklarının geleceğinden endişe ettiği bir ülke oldu. Ekonomik olarak bu gün hane halkı bazındaki borçluluk oranlarına baktığımızda bireysel vatandaşımızdan büyük sermayeye varıncaya kadar bir büyük borçluluk psikolojisi içinde yaşıyor. Devletimize baktığımızda bir kuşatılmışlık hissi içinde 15 Temmuz gibi hakikaten istihbarat organlarından TSK ya kolluk kuvvetlerinden yargıya varıncaya kadar bağışıklık sistemi çökertilmiş bir devlet var ortada. Buradan bakınca değerlendirmemiz Demokrat Parti olarak Türkiye’nin bütün bu biriktirdiği problemlere Meclis çatısı altında maalesef var olan siyasi yapıların bir çözüm üretemediği ortadadır. Herkesin uzun süredir beklediği sistemi dengeleyecek devlet ve millet kavramlarını yerlilerine koyacak bir bakış açısına bir kadroya ihtiyacı var. Sahip olduğu bütün kazanımlarını risklerini yönetecek ama bununla beraber geleceğe dair ümit verecek. Bir siyasi fikir ve kadroya ihtiyaç var. Demokrat Parti olarak bizim hedeflediğimiz Türkiye’nin bu şizofrenik gidişatına itirazı olan kürsü bulamamış ne kadar insanımız varsa ülkenin bütün insan birikimini tecrübesini yansıtacağı bir siyasi organizasyonu milletin önünde tercih edilebilir hale getirmek.

Demokrat Parti Türk siyasi yelpazesinin neresinde nasıl tanımlarsınız?

Uysal: Siyasi skala içinde zihinlerimizin alışa geldiğimiz merkez sağ diyoruz. Bizim bu manada bulunduğumuz yer tarih içinde merkez sağ diye tabir edilir. Ama bu gün artık merkez dediğimiz alan özellikle uçlara kaymış siyaset dolayısıyla ve bu olgunlaşma dolayısıyla artık geçmişin sağ sol ön yargılarının da attığımız Vatan ve Millet müştereğinde Cumhuriyet ve Demokrasi müştereğinde en geniş ölçekte birleşe bileceğimiz bir alandır.

Sanki bu ülke 3 Kasım 2002 de kurulmuş gibi muamele görüyoruz. Bu büyük geçmişe sırtınızı dayamaz iseniz 15 Temmuz akşamı darbe yaşandı kendi parti genel merkezinize Büyük Atatürk’ün resmini asmak mecburiyetinde kalırsınız. Biz böyle bir tarihsel hafıza ile bu günümüze geldik. Meselelere de o gözle bakıyoruz o açıdan partimizi konumlandırdığımız yerde Türk insanının kendisini bulabileceği tarihini geçmişiyle beraber hayallerinin de bulabileceği bir noktadayız.

Biliyorsunuz Özal 12 Eylül darbesinden sonra göreve geldi ve uyardılar işte şu bürokrat solcu bu bürokrat sağcı diye Özal da bürokratlar dokunmayın önemli olan liyakattır onlar bizim doğrultumuzda işlerini yapacaklar dedi. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Uysal: Elbette Türkiye’nin bu gün şahıslara ve siyasi sadakat merkezinde devleti yapılandırmanın bedelini 15 Temmuz da gördü. Biz hamasetten daha ziyade aklı tercih ederek şahsi sadakatten daha ziyade liyakati tercih ederek hareket edeceğiz. Türkiye’nin bu gün pozitif bir bakışı yok iyi ve nitelikleri yukarıya doğru çeken daha niteliksiz olanları aşağıya doğru basan değil tam tersi bir durum yaşanıyor. Bütün dünyada tarih milletlerin yarışıdır diye tabir ederiz. Türkiye bu yeri alabilmesi için bütün insan gücünü seferber edebileceği bütün unsurlarıyla beraber devletin talebi karşılayacak onun önünde kılavuzluk olabilecek temel hedefleri ölçüleri koyabilecek bir yapılanmaya ihtiyacı var. Bizim ölçümüz liyakat meselesidir. Devlet netice itibari ile toplumların en üst düzeyde örgütlenmiş yapısıdır. Bu gün bu ülkeye yapılabilecek en büyük kötülük koskoca bir Cumhuriyetin vatandaşları arasında ayrım yapmasıdır. Türkiye Cumhuriyetinin yeter ki Ay Yıldızlı Bayrağın altında yaşama iradesi koysun kimliğine kişiliğine geçmişine bakmadan bu gün bu ülkede ürettiği emekle var olan her kesin eşit olduğu bir Türkiye’yi bir parti devletine dönüştürmeye çalışırsanız Türkiye’yi temellerinden sarsarsınız o nedenle tek gerçek liyakattir.

Son yaşanan olaylara da bakarak Türkiye AB den kopmalı mı yola devam mı etmeli?

Uysal: Meseleyi sadece AB ye girme ya da girmeme olarak değerlendiremeyiz. Türkiye’nin daha öncede söylediğim siyasi ve iktisadi akitleri tüm şemsiyenin içinde yer alıyor. Maalesef Avrupa da Türkiye’yi yöneten siyasilerin ve yöneticilerimize ve Türkiye’ye karşı tarihsel bir ön yargı var. Fırsatını bulduklarında bu ön yargıyı da amiyane bir tabirle kusmak için fırsat arayan Avrupa’nın bu gün sorumsuz siyasetçilerinin kamuoyunda artan bir şekilde güç kazandığı bir siyasal iklim var. Avrupa da Türk ve Müslüman karşıtlığını göçmen karşıtlığını sembol haline getirdiler maalesef

Türkiye Doğunun mu batısı olacak Batının mı doğusu olacak bu manada bizim istikametimiz Kurtuluş Harbini Batılı güçlere karşı vermiş Mustafa Kemal Atatürk’ün tercihi bile istikrarlı ve gelişmiş ülkeler olan batıya doğru olmuştur. Bölgemizde Türkiye maalesef ortadoğu dediğimiz coğrafyada kendi kaderini kendisi tayin edemeyen milletciklerin devletçiklerin bulunduğu bir coğrafyada sanki tarihimiz yaşanmamış gibi geçmişi yok sayan kişiler olsa da bu ülke kendi kaderini kendisi belirlemiştir. Bu açılardan bakınca bizim için istikamet bellidir. Buradan Türkiye’nin geri dönüşü yoktur. Daha da ileri gidip kendini geliştirecektir. Buda genç insanlarımızla olur bu insanları ideolojik tartışmalardan uzak demokratik fırsat penceresinde daha iyi değerlendirmesi için bir büyük yapılanmaya ihtiyacı var.

Diğer siyasi görüşlerdeki insanları kucaklayacak bir duruşunuz var mı? Bu küskünleri veya yeni siyasete giren politikacıları kucaklamak için ne düşünüyorsunuz?

Uysal: Ben bu söylediklerimi bir söylem olsun diye ifade etmiyorum Türkiye’nin bir ihtiyacı var. Bulunduğumuz nokta olan Demokrat Parti saten büyük bir sağ koalisyondur. İçinde muhafazakârlar, milliyetçiler, liberaller ve sosyal demokrat unsurlardan oluşmak üzere farklı oluşumlar barındırıyor. Bugünde Türkiye’nin uçlara kaymış iki aksta bir tarafta AKP, CHP diğer tarafta MHP, HDP diyebileceğimiz. Bu aksların dışında olgunlaşmış demokrasi ve toplumlara baktığımızda toplumların gelişmişliğinin göstergesi bahsettiğiniz sübjektif değerleri siyasi alanlar için de rekabet unsuru olmaktan çıkıp dar bir alana hapsedebildiğimiz alandır. Bugün üzülerek batıda da görüyoruz bir popülizm kıskacı içinde aşırı sağ siyaset dediğimiz. Göçmen karşıtlığı Müslüman karşıtlığı bu tür değerler maalesef orada da bütün batı sistematiğini zehirler konuma gelmiş. Kolay siyaset diye tabir ettiğim soğuk savaş dönemi stratejisidir. Bu seçiminde gösterdiği gibi artık Türkiye’nin buradan yürüyecek yeri yok. Kimlik siyaseti dediğimiz bu siyaset yapılanmasının yeri yok oluyor. Özellikle hakkını vermek lazım ki Cumhuriyet Halk Partisi siyaset dilini değiştirmesi dolayısıyla bu manada iktidara ayak uydurmaması konusunda iktidarın bütün argümanları çöktü. Referandum sürecinde kendi söylemleri temellendirecek bir istinat noktası bile ortaya koyamadılar. Türkiye’nin ihtiyacı güçlü bir siyaset memleketimizin can alıcı can yakıcı meseleleri var. Kısaca bu günkü siyaset Türkiye’yi taşımıyor ve siyaset yenilenecek bu kıstas içinde şahıslar üzerinden değil de Türkiye’nin geleceği adına kaygı duyan bir şeyleri değiştirmek adına herkes Demokrat Partide yerini bulabilecektir.

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