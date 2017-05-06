CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu “Siyaset çok değişti. Referandum onun bir kilometre taşıdır artık. Çok önemli değişiklikler oldu kurallar değişti kadroları da değişecek değişiyor da.

Bu değişiklik sırasında Cumhuriyet Halk Partisi’nin şöyle bir sıkıntısı var. Biz bu referanduma yüzde 49 la lokomotiflik yaptık. Ama şimdiki sorunumuz şu bu yüzde 49 u liderliğini nasıl devam ettireceğiz” dedi

“Referandum sonrası Türk siyasetinde önemli değişiklikler oldu. Türk siyasetinin yapısı değişti, zemini, kuralları değişti” diyen Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu gazetemize konuk oldu. Gazetemiz Genel Yayın Koordinatörü Orhan Uğuroğlu’nun sorularını yanıtlayan Kuşoğlu hem referandum sonrasını hem de CHP’deki son gelişmeleri değerlendirdi

Soru: Deniz Baykal’ın açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Kuşoğlu: Referandum sonrası Türk siyasetinde önemli değişiklikler oldu. Türk siyasetinin yapısı değişti, zemini, kuralları değişti. Bununla birlikte oyuncular da değişecek tabi kadrolarda değişiklik olacak. Ben bir yazımda da şöyle ifade ettim “ Belirli dönemlerde siyaset içinde kartlar yeniden dağıtılır. Bu dönem kartların yeniden dağıtıldığı dönemdir “ dedim. Siyasette kadrolar değişecek önemli değişiklikler olacak anlamında söylenir bu söz. Bu sefer yalnız kartlar değişmiyor masada değişiyor. Çok önemli değişikliklerin olduğu bir dönemdeyiz çünkü siyasetin kuralları değişiyor. Şimdiye kadar parlamenter sistem vardı şimdi başkanlık sistemi var.

Farklı bir sisteme geçiyoruz 2,5 yıllık bir ara dönem var. Parti genel başkanı olmayan bir başbakan tarafından Türkiye yönetilecek.2,5 yıl Türkiye’nin çok radikal şekilde çözülmesi gereken problemleri ve sıkıntıları var. Diyelim ki 2019 da Recep Tayyip Erdoğan başkan olarak seçildi. Meclisteki çoğunluk parti de başka bir partiden oldu iktidar partisi kimdir o zaman kanunlar nasıl çıkacak. Böyle saçma sapan ne olduğu belli olmayan bir döneme girdik.

Doğruyu söylemenin günah olduğu yasak olduğu bir döneme girdik. Siyaset değişti ama olumlu doğru bir şekilde değişmedi. Buna da maalesef birileri hemen evet dediler boş kâğıda imza attılar. Halkı suçlamıyorum ama meclisten bu tasarıyı çıkaran vekiller boş kâğıda imza attılar. Bu bir vebaldir ahirete inanıyorsak bunlardan dolayı da yargılanacağız.

Soru: Bu kadar önemli olduğunu iddia edilen bir değişiklik için neden 2019 bekleniyor?

Kuşoğlu: Çok eksikleri olan alelacele hazırlanılan bir sistem. Bizim tarihten beri hep başbakanlık başvekillik sadrazamlık veziriazamlık sistemleriyle devletlerimizi yönetmişiz. Biz bu sistemi kaldırdık niye bir Müslüman bunun cevabını versin tek bir gerekçesi var. Recep Tayyip Erdoğan’ın geleceği için yapılan bir sistem olduğu ortaya çıkıyor. Bunun vebali vardır yarın elbet bunun hesabı sorulacaktır ahirette. O Anadolu’nun tertemiz insanını da kandırdılar bu hale getirdiler.

Bizim 2000 yıllık geleneğimiz vardı çok ta doğruydu. Maalesef değiştirdiler. Şimdi önümüzdeki acil çözüm bulunması gereken bütün sorunlarla yarın gideceği belli olan başbakanı parti başkanı bile olmayan bir hükümet nasıl iş yapacak. Bütün bu sorunları nasıl çözecek. Şu anki durumdan çok üzülüyoruz ama bunları vatandaşlarımıza anlatamıyoruz medya vermiyor. Ama Allah razı olsun sizin gibi gazeteciler var da biraz anlatabiliyoruz. Merkez medyada bunları anlatamıyoruz söyleyemiyoruz söylesek yazamıyorlar herkes korkuyor. Maalesef böyle bir ülke olduk.

Siyaset çok değişti. Referandum onun bir kilometre taşıdır artık. Çok önemli değişiklikler oldu kurallar değişti kadroları da değişecek değişiyor da. Bu değişiklik sırasında Cumhuriyet Halk Partisi’nin şöyle bir sıkıntısı var. Biz bu referanduma yüzde 49 la lokomotiflik yaptık. Ama şimdiki sorunumuz şu bu yüzde 49 u liderliğini nasıl devam ettireceğiz. Saadet Partisinden Ülkücülere geniş bir yelpaze var bunun liderliğini nasıl devam ettire biliriz ve bu 49 u 51 e nasıl çıkarırız. Güzel bir sorun şimdiye kadar 25 lik bir partiydik şimdi 51 e oynuyoruz.

Siyasetin kurallarının Sayın Erdoğan farkında olmadan kendi aleyhine değiştirdi. Daha önce Türk siyasetin de sağ yüzde 70 sol yüzde 30 kabul edilirdi. Bizde sol parti olarak hiçbir zaman iktidara gelme imkânı olmayan bir parti olarak görünüyorduk. Ama şimdi ne oldu 50 ye 50 bir denge söz konusu oldu. Şunu söyleyebilirim bizde sol parti değiliz sağ yok çünkü ama ilkelerimizden vaz geçmeyiz o ayrı. Böyle bir durum olduğu için biraz önce saydığım kesimleri bir araya getirmek daha kolay olacak. Bu zeminde toparlanmak yeni kurallara göre oyun oynamak siyaseti ve CHP’yi tasarımlamak bizim görevimiz.

Ama şu andan itibaren adayımızı tespit edelim durumuna katılmıyorum daha zaman var 24 saat bile siyaset için çok uzun bir süre 2,5 sene sonra yapılacak bir seçim için daha çok şey değişecek. Şu anda en büyük sıkıntısı olan parti AKP devlet memurlarının esnafın herkesin fetocülüğü ortaya çıktı. İnsanlar çok büyük mağduriyetler yaşadı. Peki, bunun nesi eksik siyasi kanadı nerede bu siyasi kanat AKP içerisinde eğer bunları tanımlamanın yolu byloock ise şimdiye kadar MİT’in bu listeleri vermemesi ya da hükümet tarafından açıklanmaması da suçtur. Ortada hiçbir siyasetçinin ismi yok o zaman suç işlemiş durumdalar. Bu güne kadar türlü gerekçelerle insanlar içeri alındı işinden oldu niye siyasetçiye farklı bir uygulama uygulansın var mı böyle bir saçmalık Allahtan korkmak lazım. Tabi biz bunları anlatırken darbe girişimine katılanlardan bahsetmiyoruz onlar kesinlikle cezasını çekmek zorunda biz mağdur edilen vatandaşlardan bahsediyoruz. İktidar partisi önce kendi içini temizlesin aynı uygulamaları da vekillerine uygulasın.

Soru: Taşların yeniden oturduğu bir Türkiye var CHP bu süreçte ne yapmalı?

Kuşoğlu: Değişmesi gereken bir parti eğer biz bu yüzde 49 a liderlik yapmak istiyorsak öncelikle partinin değişmesi lazım. Siyaset de değişiyor bizde CHP olarak değişeceğiz. Yeni kurallara ve zemine adapte olmamız lazım. Yeni kadrolara da ihtiyacımız var. Türkiye çok genç bir ülke bizde ona göre kadrolarımızda değişiklikler yapmamız gerekiyor. Öncelikle parti üyeleri ve delegelerde değişiklik yapacağız. Partinin sloganları söylemi değişecek. Genel başkanda değişir elbet o en kolay değişiklik. Değişime önce tabandan başlaması lazım doğrusu bu zaten. Partinin mevcut yapısıyla ilgili bir durum onu değiştirmemiz lazım.

Tüzük ve programımın değiştirilerek yeni siyasete adapte olan bir parti haline getirmemiz gerekli. Genel başkanımız çok tahammüllü çok demokrat bir insandır kızmaz. Bakın referandum sonrası en ağır eleştirilerle bunları değerlendirdik. Genel başkanımızın Fikri Sağları disipline vermesinin sebebi o konuşmaları Akşam Gazetesi’ne vermesidir. Biliyorsunuz yandaş bir gazete kendisinin mesela Birgün Gazetesi’nde köşesi var orada yazsaydı bu tepkiyi almazdı. AKP den adı sanı olan bir vekil kalksa muhalif bir gazete de böyle bir demeç verse manşet olsa bunun anlamı nedir. Ben isyan ediyorum. Sayın Kılıçdaroğlu’nun kızdığı taraf o oldu.

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