MHP lideri Devlet Bahçeli, Abdullah Gül’e çağrıda bulundu, vefasızlık yapıp Recep Tayyip Erdoğan karşısında cumhurbaşkanı adayı olmamasını istedi.

Bahçeli’nin bilmediği ya da bilmezden geldiği şu:

Değişen koşullar beraberinde yeni siyasi duruşlar ve bunun sonucunda kimi zaman büyük kavgalar, zorunlu ayrılıklar, trajik kopuşlar getirir.

Tarihimizde bunun çarpıcı örneklerini görmek mümkündür.

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Celal Bayar ve Adnan Menderes CHP’nin etkili isimlerindendi. Ama öyle bir gün geldi ki bu ikili CHP’ye bayrak açtı, Demokrat Parti’yi kurdu ve ilk değil ama ikinci seçimde eski partilerini devirip iktidar oldu.

Bülent Ecevit kendisini siyasete sokup bakan ve parti genel sekreteri yapan İsmet İnönü’ye muhalefet edip O’nun elinden CHP genel başkanlığını aldı.

Süleyman Demirel ve Ferruh Bozbeyli Adalet Partisi’nde omuz omuza mücadele etmiş ve bu partiyi iktidara taşımıştı. Bu kader birliği Bozbeyli’nin yıllar sonra bir grup arkadaşıyla partiyi bölüp Demokratik Parti’yi kurmasını önleyemedi.

Turhan Feyzioğlu CHP’nin etkin siyasetçilerindendi. Ne var ki koşullar O’nu da partisinden koparıp Cumhuriyetçi Güven Partisi’nde siyaset yapmasını zorunlu kıldı.

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Daha yakın tarihlere gelecek olursak, Recep Tayyip Erdoğan ve Abdullah Gül’ün “Milli Görüş” hareketinin lideri Necmettin Erbakan’a karşı çıkıp Ak Parti’yi kurduklarını görürüz.

Emine Ülker Tarhan’ın Anadolu Partisi de CHP’den kopanların hareketiydi.

Son olarak da MHP’den bir grubun ayrılıp İyi Parti çatısı altında buluştuklarına tanık olduk.

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Yani, siyaset, bir yerde başlayıp aynı yerde tamamlanan bir vefa süreci değildir.

Değişen koşullar, doğan yeni ihtiyaçlar bir zaman beraber hareket etmiş, bir çok fedakarlığa göğüs germiş dava arkadaşlarını önemli yol ayrımlarına getirebilir.