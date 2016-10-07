Siyam ikizleri 6 ay sonra birbirinden ayrılacak

HATAY’da 42 yaşındaki Miyese Çakırkaya’nın erkek bebekleri siyam ikizi olarak dünyaya geldi. Medyen ve Ali İsa ismi verilen ikizlerin sadece kalçasının birbirine yapışık olduğu ve 6 aylık olunca operasyonla birbirinden ayrılabileceği bildirildi.

at-Miyese Çakırkaya çiftinin çocuk hayalleri, ailenin normal yollarla çocuk sahibi olamayacağı haberiyle yıkıldı. Çocuk için birçok yola başvuran Miyese Çakırkaya, Ankara’daki tüp bebek yöntemiyle hamile kaldı. Önce kız bebek son dönemde de erkek siyam ikizleri olacağını öğrenen aile şok oldu. 3 Ekim’de Hatay’da siyam ikizleri dünyaya geldi. Kalça bölgesinden birbirine yapışık olan bebeklerin tek makatı olduğu belirlendi.

Siyam ikizleri 6 aylık olduktan sonra yapılacak operasyonla birbirinden ayrılabilecek.

5 yılık evli olduğunu ve hamilelik haberiyle çok mutlu olduğunu belirten anne Miyese Çakırkaya, bebeklerin genel sağlık durumları iyi, sadece kalça tarafında bir yapışma var. Gördüğümüzde çok şaşırdık, hatta biz kız bekliyorduk sürpriz olarak erkek geldi. İkisini aynı anda kucağıma almak çok güzel bir duygu, Allah herkese tattırsın, yalnız çok zorlanıyorum çünkü ikisini aynı anda kucağıma almak zorundayım” dedi. Anne Miyese Çakırkaya en büyük hayalinin oğullarını sağlıklı bir şekilde ayrı ayrı eve götürmek olduğunu söyleyerek, ” Önce çocuk sahibi olmaktı en büyük hayalim çok şükür oldu. Allah herkese nasip etsin, şimdi tek hayalim onları ayrı bir şekilde evime götürebilmek” diye konuştu.

6 AY SONRA AYRILACAK

Doğumdan itibaren çocuklarla ilgilenen Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Rasim Kamacı bu vakanın milyonda bir görüldüğünü vurgulayarak, kalçadan birbirlerine yapışık olduklarını ve tek makatları bulunduğunu kaydetti. Kamacı, şu bilgileri verdi:

“İkisinin toplam ağırlığı 6 kilo 50 gram civarındaydı. Doğar doğmaz herhangi bir sorun yaşamadık, gayet sağlıklı doğdular. Yalnız kalça tarafında yapışık oldukları saptandı, diğer fiziksel muayenelerde herhangi bir problem yok. Bağırsak, kafa ve el ayak sisteminde herhangi bir problem yok. Tek sorun kalça tarafı yapışık, siyam ikizi şeklinde, her ikisi de erkek çocuk, ikisinin de genital organları mevcut, her ikisinin de testisleri yani yumurtalığı mevcut, yalnız birinde çift yumurta, diğerinde tek yumurta mevcut. Muhtemel 6 aylık olduktan birbirinden ayrılmaları için operasyon yapılabilecek” dedi.

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