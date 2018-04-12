Spor Toto Süper Lig’de 29’uncu haftanın açılış karşılaşmasında Beşiktaş, Teleset Mobilya Akhisarspor’un konuğu olacak. Yarın saat 20:00’de

Spor Toto Akhisar Stadı’nda oynanacak karşılaşmada Hüseyin Göçek düdük çalacak. Göçek’in yardımcılıklarını ise Ali Saygın Ögel ve Erdem Bayık yapacak.

Şampiyonluk yolundaki iki rakibinin birbiri ile karşılaşacağı haftayı avantajlı bir şekilde kapatma ve puan farkını daha da azaltma fırsatı bulunan Beşiktaş’ın Teleset Mobilya Akhisarspor karşısındaki tek düşüncesi galibiyet. Hem şampiyonluk isteği hem de iki rakibinin karşı karşıya gelecek olması bu açıdan Akhisar deplasmanının önemini iki kat artırıyor. Galatasaray’ın 3 puan kaybetmesiyle puan farkını bire indiren Siyah-Beyazlıların lider Medipol Başakşehir ile olan puan farkı ise üç olduğu için Galatasaray-Medipol Başakşehir maçından beklentisi beraberlik yönünde. İkili averajda (bu hafta itibari ile) Galatasaray’a üstünlüğü bulunduğu için Sarı Kırmızılıların galibiyeti de 2’nci seçenek olarak duruyor. Beşiktaş’ın pek istemediği durum ise Başakşehir’in galibiyeti. Çünkü Siyah-Beyazlılar ikili averajda Başakşehir’e karşı dezavantajlı durumda bulunuyor.

SİYAH-BEYAZLILAR, EGE TEMSİLCİSİ KARŞISINDA ZORLANIYOR

Teleset Mobilya Akhisarspor, Beşiktaş’a oldukça ters gelen bir takım. İki takım bugüne kadar 11 kez karşılaşırken Beşiktaş bu maçların 5’ini kazandı. Teleset Mobilya Akhisarspor 2 galibiyet elde ederken, 4 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Siyah-Beyazlı ekip bu maçlarda 22 gol kaydederken kalesinde 16 gol gördü.

Siyah Beyazlılar geçen sezon iki maçta da rakibini yenmesine rağmen bu sezonun ilk yarısında Vodafone Park Stadı’nda oynanan karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Kara Kartallar iç sahadaki son yenilgisini de Akhisar’dan aldı. Lig maçlarında iç sahada 41 maçlık yenilmezlik serisi bulunan Beşiktaş, bu seriye 28 Kasım 2015’te Akhisar karşısında aldığı 0-2’lik skordan sonra başladı ve tam 41 hafta boyunca kendi sahasında yenilmedi. İki takım arasında 2015-2016 sezonunun 30’uncu haftasında Manisa’da oynanan ve 3-3 biten karşılaşma da hala Beşiktaşlıların hafızasında. Skor 3-2 iken Akhisar’ın topu direkten dönmüş, Beşiktaş 90’ıncı dakikada beraberliği yakaladıktan sonra da bu kez son hücumda Beşiktaş’ın topu direkten dönmüş ve maç 3-3 sonuçlanmıştı. Siyah Beyazlılar lig tarihindeki en faklı mağlubiyetlerinden birini de yine Akhisar’a karşı aldı. 2012-2013 sezonunda Manisa 19 Mayıs Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Akhisar 4-1 gibi farklı bir skorla kazandı.

MEDEL BU HAFTA NEREDE OYNAYACAK?

Beşiktaş, Akhisar karşısına ideal kadrosuna yakın bir diziliş ile çıkacak.

Fenerbahçe ile oynanan kupa maçında kırmızı kart gördükten sonra 5 maç ceza alan Ricardo Quaresma 40 günlük aradan sonra ilk onbirdeki yerine dönüyor. Formaya hasret kalan Portekizli yıldız, Ege deplasmanında Şenol Güneş’in en büyük kozu olacak Quaresma’nın yan sıra geçen hafta sarı kart cezalısı olan Atiba, Oğuzhan ve Tolgay Arslan da kadroya dönecek diğer isimler. Sakatlığı süren Vagner Love’un Akhisar kafilesine dahil edilmesi beklenmezken koşu çalışmaları yapan Gökhan Gönül’ün oynayıp oynamayacağına teknik direktör Şenol Güneş karar verecek.

Gökhan Gönül’ün oynamaması halinde defans kurgusu geçen haftaki gibi Adirano – Pepe- Tosic ve Caner’den oluşacak. Göztepe karşısında sahada olmayan Atiba, Tolgay ve Qğuzhan’ın yokluğunda orta sahada Medel ve Necip oynamıştı. Harika performansını bir de gol atarak taçlandıran Medel’in yarınki mücadelede orta sahada oynaması bekleniyor. Teknik direktör Şenol Güneş orta saha ikilisini Atiba ve Medel’den kurması halinde Oğuzhan ve Tolgay Arslan’ı yedek kulübesine gönderecek. Şenol Güneş’in Akhisar karşısındaki hücum hattı ise Quaresma, Talisca, Babel ve Negredo şeklinde olacak.

Beşiktaş’ın Teleset Mobilya Akhisarspor karşısındaki muhtemel 11’i şu şekilde: Fabricio – Adriano, Pepe, Tosic, Caner, Atiba, Medel, Quaresma, Talisca, Babel, Negredo

3 İSİM SARI KART SINIRINDA

Yarın oynanacak karşılaşma öncesinde Beşiktaş’ta 3 isim sarı kart sınırında bulunuyor. Siyah-Beyazlı ekipte Tosic, Caner ve kırmızı kart cezasını yeni tamamlayan Quresma yarınki mücadelede sarı kart görmeleri haline önümüzdeki hafta Vodafone Park Stadı’nda oynanacak Evkur Yeni Malatyaspor maçında görev alamayacak.