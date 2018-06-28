Virüs bulaştıran, hastalıklara yol açan sivrisineklere karşı vücudu doğal karışımlarla korumak mümkün.

Sivrisinekler sadece can yakmıyor, virüsler yoluyla ciddi hastalıklara da neden oluyor. Boyundan büyük zararı olan sivrisinekler yoğun olarak ortaya çıkarken, Dr. Buğra Buyrukçu kimyasal olmayan korunma yöntemlerini açıkladı.

Havaların iyice ısınmasıyla birlikte artan sivrisinek ve karasineklere karşı kişisel tedbir büyük önem taşıyor. Akupunkturist Dr. Buğra Buyrukçu, ülkemizde bugün Zika Virüsü taşıyanlar dahil çok tehlikeli hastalıklara yol açacak sivrisineklerin varlığına dikkat çekiyor.

ATEŞ VE EKLEM AĞRILARINA DİKKAT

‘Sinek ısırığı nedir ki, gelir geçer’ diye düşünmemek gerektiğinin altını çizen Dr. Buyrukçu, “Bazen o ısırık tehlikeli bir virüsün bulaşmasına veya hastalığa zemin hazırlayabilir. Son yıllarda ülkemizde de görülmeye başlayan Zika Virüsü tedavisi olmayan bir hastalık. Sivrisinek ısırığından sonra bulaşıyor ve 5-7 gün içerisinde ateş, eklem ağrıları, döküntü, yaygın halsizlik ve kas ağrıları görülüyor.

Altta yatan bir bağışıklık sistemi problemi yok ise çok hafif bir şekilde atlatılıyor. Ancak en büyük sorun eğer hamilelere bulaşır ise, doğan çocuklarda mikrosefali (baş küçüklüğü) yapıyor” dedi.

SİVRİSİNEK HAMİLELER İÇİN ÇOK CİDDİ BİR RİSK

Dr. Buğra Buyrukçu,” Özellikle sivrisineklerin yaygın olduğu mevsimlerde hamileler için çok ciddi risk teşkil eden bu virüs için tek korunma yolunun “ısırılmamak” olduğunu ve alınacak kişisel tedbirlerle sivrisinek ısırığının önüne geçilebilir.

Kişisel tedbirden kasıt kimyasal koruyucular değil. Aromaterapik olarak hazırlanacak çok basit bir koku ile sivrisineklerin tene gelmesine engel olunabilir. Üstelik bu kokunun cilde hiçbir zararı olmayacaktır” ifadelerini kullandı.

SİVRİSİNEK KOVUCU TARİFİ

Dr. Buğra Buyrukçu’nun sivrisinek kovucu aramoterapik esans tarifi ise şöyle:

100 mililitre lavanta suyuna, 20 mililitre lavanta yağı, 20 mililitre citronella yağı ve 30 mililitre palmarosa yağı katılarak solüsyon hazırlanacak. Bu solüsyon günde 6-8 kez açık cilt üzerine sıkılacak. Yine yastık ya da yatakların yanına solüsyon sıkılarak çocukları sineklerden korumak mümkün.

SİNEKLER NERELERDE YAŞAR?

Sinek yaşamak için suya ihtiyaç duyar, bu sebeple sinekler su kenarlarını yaşamak için tercih ederler. Sinekler akşam olduğunda aktif olur, gündüz olunca pasif olur dinlenir ve saklanırlar. Sivrisinekler sıcaktan kaçtığı için gündüz ormanlık, ağaçlık ve yeşillik arazide ağaç ve yapraklar arasında gizlenirler.

Sineklerin öyle özel bir yaşam ortamları yoktur. Dağda, bahçede, evde, sokakta, her yerde görülür. Fakat soğuk yerlerde yaşamazlar. Soğuğu sevmeyen hayvanlardır.

SİNEKLER NE ZAMAN ORTAYA ÇIKIYOR?

Sinekler sıcağı severler bu nedenle bünyeleri narindir. Güneş kaybolmaya başladığında sinekler hemen kendilerine sıcak yerler ararlar. Bu nedenle sinekler hava soğuduğunda Larva ve yumurta haline gelirler ve kışı bu şekilde geçirirler yazın ise tekrar Larva ve yumurtadan çıkarlar.

Sinekler genellikle gece vaktinde 2 saat gezerler oradan oraya konarlar ancak gün içerisinde geriye kalan 22 saatlerini ise bitki, ot, çimen ve ağaç dallarında dinlenerek tüketirler.