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Sivillerin Musul’dan kaçmaları için ‘koridor’ açılacak

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Sivillerin Musul'dan kaçmaları için 'koridor' açılacak
Sivillerin Musul'dan kaçmaları için 'koridor' açılacak

Bu sabah başlatılan ’u kurtarma operasyon tüm hızla sürerken Irak Terör’le Mücadele Güçleri Komutanı Abdülgani Asadi, “güvenlik güçleri ’un dış mahalllerine ulaşır ulaşmaz sivillerin kaçması için bir koridor açacağız” dedi.

Abdülgani Asadi, Rudaw İngilizce’nin yansıttığı açıklamasında “Güvenlik güçleri Musul’un dış mahalelerine ulaşır ulaşmaz sivillerin kentten kaçması için bir koridor açacağız. Aynı zamanda sivillerden güvenlik güçlerine istihbarat sağlayarak yardımcı olmalarını da isteyeceğiz” şeklinde konuştu.

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