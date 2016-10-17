Sivillerin Musul’dan kaçmaları için ‘koridor’ açılacak

Bu sabah başlatılan Musul’u kurtarma operasyon tüm hızla sürerken Irak Terör’le Mücadele Güçleri Komutanı Abdülgani Asadi, “güvenlik güçleri Musul’un dış mahalllerine ulaşır ulaşmaz sivillerin kaçması için bir koridor açacağız” dedi.

Abdülgani Asadi, Rudaw İngilizce’nin yansıttığı açıklamasında “Güvenlik güçleri Musul’un dış mahalelerine ulaşır ulaşmaz sivillerin kentten kaçması için bir koridor açacağız. Aynı zamanda sivillerden güvenlik güçlerine istihbarat sağlayarak yardımcı olmalarını da isteyeceğiz” şeklinde konuştu.

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