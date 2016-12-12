Sivil toplum örgütlerinin yeni adresi: Hamamarkası

Altındağ Belediyesi tarafından restore edilerek Ankara’nın en önemli tarihi ve turistik yerlerinden biri haline gelen Hamamarkası, her geçen gün daha fazla ilgi görüyor.

Hamamarkası, Altındağ Belediyesi tarafından yenilenen yüzüyle birçok kurum ve kuruluşa ev sahipliği yaparken sivil toplum örgütlerinin vazgeçemediği yerlerin başında geliyor.

34 farklı kuruluş Hamamarkası’nda yer açtı

Restorasyon çalışmalarının sürdüğü Hamamarkası, aralarında sivil toplum örgütleri, müzeler, üniversite ve büyükelçilik temsilcilerinin bulunduğu 34 farklı kuruluşa ev sahipliği yapıyor.

Sivil Dayanışma Platformu, Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı, Kadın ve Demokrasi Derneği, Kadın Yönetici ve Kadın Çalışanlar Dayanışma Derneği, Ankara Yönetici ve Bürokratlar Derneği, TÜZDEV, Arnavut Kültür Merkezi, Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Derneği, Avrasya Yazarlar Birliği, Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi, Ankara Türk – Rus Dostluk Evi ile Yazarlar ve Şairler Müzesi, Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi ile Satranç Müzesi bunlardan sadece birkaçı.

“Bölge kültürel kaynaşmaya davetiye çıkarıyor”

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Hamamarkası’nın Ankara’ya bambaşka bir hava kazandırdığını vurguladı. Hamamarkası’nda gerçekleştirdikleri restorasyon çalışmalarının hem yurt içinde hem yurt dışında dikkat çektiğini belirten Başkan Tiryaki, bölgeye gösterilen ilginin her geçen gün arttığını söyledi.

Başkan Tiryaki, Hamamarkası’nın kültürel kaynaşmaya davetiye çıkardığını dile getirdi ve bu duruma örnek olarak Afrika Evi’ni, Arnavut Kültür Merkezi’ni, Türk – Rus Dostluk Evi’ni ve Kafkas Araştırma Vakfı’nı gösterdi.

Hamamarkası’ndaki restorasyon çalışmalarının devam ettiğini belirten Başkan Tiryaki, önümüzdeki yıl da restorasyon çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

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