Sivil Havacılık Genel Müdür eski yardımcısı Oktay Erdağı, ”Yaşadığım kimi olaylar sabır taşımı çatlatacak raddeye gelmiş olmasına rağmen, görevim sırasında soğukkanlılığımı muhafaza etmek için elimden gelen her şeyi yaptım” dedi.

İlk baskısı ile birlikte tüm dikkatleri üzerine çeken ve satış rekorlarını zorlayan “HAVADA AHKÂM” adlı kitap sivil havacılık üzerine Oktay Erdağı tarafından yazıldı. Kitap geçmişte yaşanan ve bilinmeyen gerçekleri ortaya çıkaran bir kitap oldu.

Kitabın yazarı Sivil Havacılık Eski Genel Müdür Yardımcısı Oktay Erdağı, kitabını gazetemize şöyle anlattı:

”Öncelikle tüm samimiyetimle ve ısrarla şunu belirtmek isterim: Bu kitabı yazma amacım kesinlikle kızgınlık, kırgınlık, sitem etme, hesap sorma, birilerinin ipliğini pazara çıkarma, kendimi övme, başkalarını karalama gibi sebepler değildir.

Kitabı yazma sebeplerimin başında, uzun süredir anılarımı kaleme almam için gerek akademik çevreler gerekse de havacılık endüstrisinde çalışan arkadaşlar tarafından üzerimde kurulan âdeta mahalle baskısı, yani dış güçler geliyor. Bir de içimden gelen “Bunu yapmalısın, yapacaksın” diye fısıldayıp duran, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğün de ve havacılık endüstrisinde çalışan genç arkadaşlara öncülük etmek, örnek olmak ve onları da çalıştıkları kurum veya kuruluşun bir hikâyesini yazmaya devam etmeleri için teşvik etmek dürtüsü söz konusu” dedi.

Oktay Erdağı, “Devlet veya özel sektör eliyle yapılan havacılık arasında yaşanan haksız ve yıkıcı rekabet ile bunların aralarındaki karmaşık ve zor ilişkiler, devletin havacılığı düzenlemedeki rolü ve havacılık endüstrisi ile Türk kamu sistemi arasındaki ilişkiler vb. konulardaki mevcut durumu ortaya koyarak bu konularda bir farkındalık yaratmak amacıyla yazılan bu kitap, hayli meşakkatli ve özverili bir çalışmanın ürünüdür.

Keşke bizden önce SHGM’de çalışan bazı yöneticiler veya çalışan diğer arkadaşlarımız anılarını yazmış olsalardı da biz de onlardan gerekli dersleri çıkarsaydık. Üstelik bu üzerimizde muhtemelen bir otokontrol sistemi de oluştururdu.

Bu nedenle, başta SHGM‘de çalışan arkadaşlarımız olmak üzere, havacılık sektöründe çalışan tüm arkadaşlarımdan, günü geldiğinde mutlaka anılarını yazmalarını hassaten rica ediyorum.

SHGM tarihinde bir ilk olacak

Bu kitap, SHGM tarihinde bir ilk olacak; umarım son olmaz. Dilerim benden sonra da genç arkadaşlarımız benzer kitaplar yazarak SHGM’ nin ve Türk havacılığının yazılı bir hikâyesinin oluşturulmasına ve SHGM’nin kurumsal kimliğinin ön plana çıkarılmasına katkı sağlarlar” ifadelerini kullandı.

Erdağı,” Havacılık sektörümüzün daha sağlıklı büyüdüğünü hem de çalışanlar ve yöneticiler üzerinde bir otokontrol sistemi kurulduğunu göreceğiz. Kitabı mümkün olduğu kadar temiz bir dille yazmaya gayret ettiğimin bilinmesini isterim.

Kitabı okuyunca göreceğiniz gibi yaşadığım kimi olaylar sabır taşımı çatlatacak raddeye gelmiş olmasına rağmen, soğukkanlılığımı muhafaza etmek için elimden gelen her şeyi yaptım.

Çalışma hayatım boyunca günlük tutmadım

Çalışma hayatım boyunca günlük tutmadım. Kitapta sözü edilen her konu ve yaşanan her olay, bulunduğumuz noktadan geriye dönüp baktığımda bütün ayrıntılarıyla hatırlayabildiklerimdir. Bu kitap bir belgesel veya SHGM’nin tarihi olmadığı için, yazdıklarımın bu şekilde algılanması ve bu gözle değerlendirilmesi daha doğru olacaktır” dedi.

Erdağı,“ Kişilerden daha çok olayları ön plana çıkararak, SHGM’de çalışan tüm arkadaşlarımız ile birlikte hangi zorlukları aşarak havacılık endüstrimizin bugünlere gelmesine nasıl katkı sağladığımızı, neleri başarıp neleri başaramadığımızı, karşılaştığımız krizleri nasıl yönettiğimizi ve SHGM ile siyaset ilişkilerini ortaya koymaya çalıştım.

Bu kitapta, anlaşılabilir nedenlerle, yaşanan birçok olaydaki kahramanların gerçek isimlerini kullanmadım. Ancak sözü edilen bu kişiler kendilerini çok iyi bildiği gibi, sektörde çalışan tüm arkadaşlarımız da bu kahramanları çok iyi tanımaktadır.

Zaman zaman yazma isteğim azaldı

Zaman zaman yazma isteğim azaldı. “Zaten herkes her şeyi biliyor ya da bildiğini zannediyor” diye yazma hevesimin kırıldığı anlar, dönemler oldu. Sonra, “Kim bir şey öğrenmek istiyor ki? Sosyal medya herkesin her isteğini karşılıyor. Ayrıca, kim ne öğrenmek istiyorsa Google sorması yeterli” gibi düşüncelere kapılmadığımı da söyleyemem” şeklinde konuştu.

“Düzgün bir insan mesleğiyle tanınır, kişiliğinin yüzde sekseni işidir” diye düşünürüm diyen Oktay Erdağı,” Benim açımdan iş bu kadar önemli olunca, çok uzun bir süre içinde bulunduğum havacılık da, ister istemez ve kaçınılmaz olarak doğrudan ilgi alanıma giriyor, âdeta hayatımın, hatta kişiliğimin parçası hâline geliyor.

Bu yüzden, havacılık ile ilgili olaylara ne yaparsam yapayım kayıtsız kalamıyorum. Özellikle Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü çocuğumuz gibidir. Onu, tüm arkadaşlarımız ile birlikte kucağımızda büyüttük. Acısıyla tatlısıyla yaşanmış ve bu kitaba a şahitlik ettik.

Bu kitapta adı geçen, ancak vefat ettiği için artık aramızda bulunmayan herkesi ve tüm havacılık şehitlerimizi saygıyla anıyorum. Hepsinin ruhu şad olsun. Yaşayan herkesi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Yazdıklarımdan ötürü istemeden kırdığım veya üzdüğüm olursa, şimdiden özür diliyorum” dedi.

Ne hissediyorsam onu yazmak istedim

Erdağı, “İçimden geldiği gibi ve ne hissediyorsam onu yazmak istedim; aynen küçükken, Kars Akyaka’da babamın manifatura mağazasına toplanıp aralarında memleket meselelerini ve siyasi gelişmeleri konuşan ve benim yetişmemde çok büyük katkısı olan, o Şöregel Ovasının akil adamlarının sohbet toplantılarında yaptığı gibi.

Kars’ın Akyaka kazasının Esenyayla köyünden çıkıp Ankara’ya gelerek, Türk sivil havacılığına veya katıldığım uluslararası toplantılarda yaptığım çalışmalar ve konuşmalar ile dünya sivil havacılığına bir nebze de olsa katkıda bulunmama, yön vermeme ve bu kitabı yazabilecek bilgi ve beceriye erişmeme olanak sağlayan yüce Atatürk’e ve onun kurduğu cumhuriyete minnettarım.

Bu kitabı yazarken çok değerli yardımlarını benden esirgemeyen, başta ailem olmak üzere, SHGM’de uzun yıllar birlikte çalıştığımız Nigar Çelik Hanıma yardım ve katkıları için çok teşekkür ederim. Geçmiş yıllarda, yazdığım makaleleri yayımlamam için bana “Havada Ahkâm” adıyla bir “blog” kuran SHGM’deki çalışma arkadaşım Racih Tokaç’a saygı borcumu ödeyebilmek için, kitabımın adını “Havada Ahkâm” koymanın daha doğru olacağını düşündüm” şeklinde konuştu

Kitabın arka Kapağında Mustafa Kemal Atatürk’ün havacılık üzerine söylediği sözlere yer veriyor.

Mustafa Kemal Atatürk 1936, Eskişehir Tayyare Alanı “Geleceğin en kıymetli silahı da kuşkunuz olmasın uçaklardır. Bir gün insanoğlu uçaksız da göklerde yürüyecek, gezegenlere gidecek, belki de Ay’dan bize mesajlar yollayacaktır. Bu mucizenin gerçekleşmesi için 2000 yılını beklemeye gerek kalmayacaktır. Gelişen teknoloji bize daha şimdiden bunu müjdeliyor. Düşen görev ise Batıdan bu konuda daha fazla geri kalmamayı temindir.”

Oktay Erdağı Kimdir?

Türk Sivil Havacılığının, Havada Ahkâm kesecek kadar “bir bileni” olan Oktay Erdağı’nın bu alandaki serüveni, 1976 yılında girdiği Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığında başladı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünde çeşitli kademelerde şef, uzman ve şube müdürü olarak görev yaptıktan sonra, sırasıyla Hava Ulaştırma, Hava Etüt Plan, Uçuş Standartları ve Hava Seyrüsefer daire başkanlığı görevlerini dönüşümlü olarak ikişer kez yürüttü. 2005 yılında genel müdür yardımcısı olarak atandı.

Ayrıca, havacılık güvenliği konusunda oluşturulan Millî Sivil Havacılık Güvenlik Kurulu, Eğitim Araştırma ve Denetleme Uzmanlar Kurulu ve Havaalanları ve Havacılık İşletmelerine Çalışma ve İşletme Ruhsatı (AOC) verilmesi için oluşturulan İnceleme Komisyonu üyeliği yaptı.

ABD George Washington Üniversitesi’nde, ABD Sivil Havacılık İdaresi Akademisi’nde (FAA), Avrupa Sivil Havacılık Güvenlik Enstitüsü’nde (ECAÇ EASTl) ve Uluslararası Sivil Havacılık örgütünde (ICAO) Havacılık Emniyeti, Güvenliği ve Kriz Yönetimi konularında eğitim aldı. Havacılık konusunda, çeşitli gazetelerde makaleleri yayımlandı. Millî Güvenlik Akademisi 47. dönem mezunu olan Erdağı, devlette otuz iki yıl çalıştıktan sonra 2008 yılında kendi isteğiyle emekli oldu.

Bu eserde, Erdağı’nın anıları ekseninde, Yüce Önder Atatürk’ün büyük bir öngörüyle cumhuriyetin ilk yıllarında temellerini attığı Türk Sivil Havacılığının kurumsallaşması için gösterilen çabalan, gelişme evrelerini, önüne çıkardan engelleri, devlet ve özel sektör havacılığı arasındaki haksız ve yıkıcı rekabet ile zor ilişkilerini, SHGM üzerinde kurulmaya çalışılan vesayeti ve bütün bunlara birebir tanıklık eden Oktay Erdağı’nın bu uğurda, âdeta savaşırcasına verdiği asla yadsınamayacak katkıyı bulacaksınız. Erdağ’ını Türk Sivil Havacılığının geleceğine yönelik öngörüleri de havacılık sektörüne ışık tutacak.

Erdağı’nın Havada Ahkâm keserken kullandığı mizahi üslubu da havacılık sektörü için çok önemli olan bu eseri zevkle okumanızı sağlayacak. Fırıldak, Kubidik, Prens, Kovboy ve Muallim’in maharetleri karşısında şaşırıp kalacaksınız.