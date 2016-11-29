Sivas’ta köy yollarının kalitesi artırıldı

Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, yaz sezonu boyunca yaptıkları çalışmalarla meclis kararları doğrultusunda yolların kalitesini artırmak için çalışmalarda bulunduklarını belirtti.

Sivas İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kaya, kuruma ait asfalt plent tesislerini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Çalışanlarla bir süre sohbet eden Kaya, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü İsmail Güner’den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sivas’ın 28 bin kilometrekare ile geniş bir coğrafyaya sahip olduğunu belirten Kaya, Sivas İl Özel İdaresinin hizmet götürdüğü yol ağı ile Türkiye’de birinci sırada bulunduğunu ifade etti.

Kurumun büyük bir coğrafyaya hizmet verdiğini vurgulayan Kaya, şunları kaydetti:

“Bu tesis adeta bizim mutfağımız konumunda yer almaktadır. Böylesi büyük bir coğrafyaya ancak böyle bir tesisle hizmet edilebilir. Yoğun bir çalışmayla geçen yaz sezonunu geride bıraktık. Meclis kararları doğrultusunda yolların kalitesini artırmak için çalışmalarda bulunduk. Özel idare personelimiz büyük özveri göstererek vatandaşlarımıza en iyi hizmeti götürmeye çalışmıştır. Önümüzde yine yoğun geçmesi beklenen bir kış sezonu var. Kar ve tipiden dolayı kapanacak yolları hızlı bir şekilde açmak için ekiplerimiz kış boyu çalışmalarını sürdürecektir. Vatandaşlarımıza hizmette herkes üzerine düşen görevi yapmaktadır ve yapmaya devam edecektir.”

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