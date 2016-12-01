Sivas’ta kar yağışı etkili oldu

SİVAS’ta gece başlayıp sabah saatlerinde de etkisini sürdüren kar yağışı, cadde ve sokakları beyaza bürüdü.

Kent merkezini beyaz örtüyle kaplayan kar yağışı, işe gidenlere zor anlar yaşatırken, trafik akışı da yavaşladı. Sivas Belediyesi ekipleri, kent meydanında kar küreme çalışması başlattı. Bazı vatandaşlar kar yağışı altında fotoğraf çektirirken, çocuklar ise kar topu oynadı.

Sivas İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, köy yollarının ulaşıma açık olduğunu belirtti. Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 derece olarak ölçüldüğü kentte gün boyu ve yarın da kar yağışının devam etmesi bekleniyor. Şehirlerarası yollarda ulaşımın aksamaması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Doğu’da kar köy yollarını kapattı

BİTLİS’te dün öğle saatlerinde yağmaya başlayan ve gece boyunca süren karın kalınlığı kent merkezinde 20 santimetreye ulaştı.

Kar yağışı doğuda etkisini göstermeye başladı. Dün öğlen saatlerinde Bitlis’te başlayan kar yağışı akşam saatlerinde etkisini arttırak sabaha kadar sürdü. İl merkezinde 20 santimetreyi bulan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde yarım metreyi aştı. Kar yağışı nedeniyle 67 köye ulaşım sağlanamadığı belirtilirken, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.

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