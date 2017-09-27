Ankara Sivaslı Dernekler Federasyonu (ASİDEF) Başkanı Dr. Muammer Timurkaynak ve yönetim kurulu üyeleri, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ı ziyaret etti.

Dernek faaliyetleri hakkında bilgi veren heyet, Yaşar’a hemşeri derneklerine verdiği destek için teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yaşar “Doyduğumuz toprakları da, doğduğumuz toprakları da unutmayacağız. Hemşeri derneklerinin, temsil ettiği bölgenin gelenek ve göreneklerini yaşatmada çok önemli rolü var. Ayrıca bu tür dernekler temsil ettiği bölgenin gelenek ve göreneklerini yaşatmanın yanında iyi günde kötü günde hemşerilerini bir araya getiriyor. Öte yandan örgütlü toplum olabilmek de önemli. Örgütlü toplum olursa demokrasi rayına oturur. Ülkenin geleceği için daha sağlıklı adımlar atılır” diye konuştu.

Yönetim kurulu adına desteklerinden dolayı Yaşar’a teşekkür eden ASİDEF Başkanı Muammer Timurkaynak da “Sizden gördüğümüz yakınlıktan çok memnunuz. Bu ülke hepimizin. Hep beraber yaşamaya devam edeceğiz.

Bizler de yaşadığımız kente daha fazla katkı sunacağız” dedi.