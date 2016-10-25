Sivas’a e-sınav merkezi kuruldu

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından bu yıl başlatılan ve 30 ilde faaliyet gösteren e-sınav uygulaması Sivas’ta da başladı.

Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülen e-sınav merkezlerinin tanıtılması ve artırılması faaliyetleri kapsamında, Motorlu Taşıtlar Sınavı (MTSK) İl Temsilcilerine bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen tanıtım toplantısına Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Eğitim Bilişim Sistemleri Daire Başkanı Yakup Yüksel, şube müdürleri ve kentte faaliyet gösteren sürücü kurslarının temsilcileri katıldı. Toplantıda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, “Bundan sonra artık MTSK yazılı sınavlarının burada belli bir döneme bağlı kalmaksızın, daha çok seçenekli, gerektiği zaman kursiyerlerimiz müracaat ederek, onlara uygun zamanlarda daha sık sınav olacaklar. Bundan dolayı bu salonumuzu oluşturduk. Burada adaylar müracaat ettikten sonra bizim kontrolümüzde sınava girerek başarılı oldukları taktirde sınav sonuçlarını hemen öğrenecekler. Bu uygulama Türkiye’nin bir çok ilinde yeni başlıyor” dedi.

MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Eğitim Bilişim Sistemleri Daire Başkanı Yakup Yüksel ise ‘e-sınav’ ile ilgili bilgi vererek katılımcıların sorularını yanıtladı. Yüksel, “2017 yılının sonuna kadar Türkiye’nin 81 ilinde bu sınavları bu salonlarda elektronik şekilde yapmak istiyoruz. Adaylarımız sınava girdiklerinde önlerindeki tabletlerdeki soruları cevaplayacaklar. Sınav bittikten 10 saniye sonra sınav sonuç belgelerini alabilecekler. Sınavın açıklanması için ayrı bir süre beklemelerine gerek kalmayacak. Bu sistem süreci biraz daha hızlandırmış olacak ve adaylar sınavın ardından hemen uygulama sınavına katılarak kısa sürede ehliyetini almış olacaklar” diye konuştu.

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