Sivas Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün ‘1000 Temel Eser Projesi’ kapsamında Oran Kalkınma Ajansı desteği ile hazırlanan ‘Sivas sikkeleri’ kitabı tanıtıldı. Kitapta Sivas darplı sikkeler tanıtılıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 1000 temel eser projesi kapsamında hazırladığı ‘Sivas Sikkeleri’ adlı kitabın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Sivas Arkeoloji Müzesi’nde yapılan tanıtım toplantısında konuşan Vali Davut Gül, Sivas’ın birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını belirterek, şöyle dedi:

“Sivas gibi bir şehrin olağanüstü kültürel zenginlikleri var. Bu kitap, bunu bir kez daha tescil etmiş oluyor. Bu kitapta 20 yıllık birikim var. Buna baktığımızda hangi medeniyetlerin Sivas’ta yaşadığını, yaşadığı dönem itibarı ile hangi paraları bastığını, paraların üzerinde nelerin yazdığını o dönemin bir anlamda fotoğrafını çekmiş oluyor. İncelenmesi kolay, okunması kolay. Ve gelecek nesillere bırakıldığında gerçekten Sivas’ta sikke ile ilgili, para ile ilgili, medeniyet ile ilgili, bütün başlangıcından bugüne kadar film şeridi gibi gözümüzün önünde canlandığını göreceğiz. 2006 yılında 1000 temel eserimiz başlamıştı. Şimdiye kadar 40 kitap basıldı. Bu yılda ortalama 4 kitap basıldığı anlamına geliyor. Sivas’ın bu anlamda potansiyeli çok fazla. Dolayısı ile de biraz daha fazla kitap basılması gerekiyor. Biz inşallah bundan sonra yayın kurulumuz ile beraber her ay bir kitap basmayı ve her ay bir kit abı Sivas kamuoyu ile paylaşmayı düşünüyoruz. Yılda en az 12 tane kitap basılacak.”

172 SİKKE TANITILIYOR

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü, hazırlanan kitapla Sivas tarihinin belgelere dayalı önemli bir kısmının daha açığa çıktığını, kitapta 172 yerin aldığını söyledi. Pürlü, şöyle dedi:

“Bir şehrin tarihini araştıranlar öncelikle belgelerine bakarlar. Sivas sikkelerinde de dönemin hükümdarları, onlara dair tabirler, metinler olduğu için bugüne kadar bizim için bir hayaldi veya çeşitli müzelerde, çeşitli koleksiyonlarda bulunan eserlerdi Sivas sikkeleri. Ama şimdi bunların tamamını muhteşem bir şekilde hazırlanmış bir kitapta bulabiliyoruz. Geleceğin araştırmacıları bu kitaptan çok yararlanacaklardır. Sivas kültürü için çok öneli bir kazanım olmuştur” şeklinde konuştu. Kitabın yazarı Koray Gürleyük ise, “İçerisinde çok önemli sikkeler var. Sivas tarihinin boş olmadığını tek başına anlatabilen bir eser. Türkiye’de hiçbir ilin bu şekilde, bu nitelikte bir eseri yok. Defineleri anlatan veya belli paraları anlatan eserler var ancak milattan önceki dönemden, cumhuriyet dönemine kadar o ilin sikkelerini anlatan bir eser yok. Bunu yapmak bize nasip oldu. bu hemen herkesin anlayabileceği bir şekilde eserlerle alakalı devletlerin ve sultanların da anlatıldığı bir kitap.”

Toplam bin adet bastırılan ‘Sivas Sikkeleri’ kitabı Üniversite Kütüphanelerine, tüm İl Halk Kütüphanelerine, konuyla ilgili diğer kişi, kurum ve kuruluşlara dağıtılacak.