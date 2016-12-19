Siteler showroomunda sona gelindi

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, bölgedeki istihdama katkı sunacak dev yatırımlarıN ilçeye kazandırılmasına önayak oluyor.

Mamak’a kazandırılan yatırımlardan biri de Siteler Esnafı için yaptırılan showroom. Samsun Yolu kenarına Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen showroom hem Siteler esnafının yüzünü güldürecek hem de Mamak’ta istihdama katkı sunacak.

Açılış için gün sayan showroomun bölge kazandırılmasında büyük emeği olan Akgül’ü makamında ziyaret eden Mobilyacılar Derneği Başkanı Hüseyin Taklacı ve yönetim kurulu üyeleri Akgül’e teşekkür etti.

Showroom’un geldiği aşama hakkında Akgül’e bilgi veren Dernek Başkanı Hüseyin Taklacı, “Başkanım son hazırlıkları tamamlıyoruz. Ocak yada Şubat ayında sitelerin önde gelen 100 kadar esnafı showrooma taşınacak” dedi.

Mamak cazibe merkezine dönüşüyor

Mamak’ın artık bir cazibe merkezi haline geldiğini dile getiren Akgül, “Hem sanayici hem de esnaf için Mamak artık çekim merkezi. Siteler esnafı yeni taşınacağı showroomla hem ilçede istihdama katkı sunacak hem de çok daha modern bir şekilde ticari hayatına devam edecek” dedi.

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