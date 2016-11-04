Şişecam artık Avrupa’nın en büyük düzcam üreticisi

İtalyan şirket Sangalli Vetro Porto Nogaro’yu 84.7 milyon Euro karşılığında satın alarak bünyesine katan Şişecam, Avrupa’nın en büyük düzcam üreticisi haline geldi.

Satın alma işlemi sonrasında yaptığı açıklamada Şişecam’ın dört ana iş kolunda faaliyet gösterdiğini söyleyen Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, “Stratejik hedeflerimize sadece organik büyümeyle ulaşılmayacağını biliyoruz.

Bu nedenle özellikle yurt dışında inorganik büyümeyi önemsiyoruz. Sürdürülebilir büyüme ve yüksek performansa dayalı yatırım politikamız doğrultusunda şirket satın alma, ortak girişim ve diğer işbirliği olanaklarını içeren potansiyel tüm fırsatları değerlendirmek için sürekli çalışıyoruz. İtalya’da faaliyet gösteren düzcam üreticisi Sangalli Vetro Porto Nogaro’nun bünyemize katılması da bu proaktif ve özenli çalışmaların bir sonucudur” dedi.

Şişecam Topluluğu’nun bugün dünyanın cam ev eşyasında üçüncü büyük, cam ambalajda dördüncü büyük, düzcamda ise beşinci büyük üreticisi olduğuna dikkat çeken Kırman, “Yıllık 220 bin ton düzcam ve 5 milyon metrekare lamine cam üretim kapasitesine sahip olan bir tesisi bünyemize kattık. Böylece Topluluğumuz Avrupa’nın en büyük düzcam üreticisi konumuna geldi” dedi.

Şişecam Topluluğu’nun yurt dışında 12 ülkede üretim faaliyetlerini yürüttüğünü vurgulayan Kırman, “İtalya’da krom bileşikleri üretim tesisimiz Cromital SpA ile kimyasallar alanında uzun yıllardır faaliyet göstermekteyiz. Sangalli ile birlikte düzcam da İtalya’daki faaliyet alanlarımıza eklendi. Bu satın alma işlemi Bulgaristan’daki düzcam operasyonlarımızla birlikte sinerji yaratacaktır. İtalya operasyonun üretim kapasitesi ve lojistik açısından özellikle Batı Avrupa düzcam pazarındaki rekabet gücümüze önemli katkı yapacağını düşünüyoruz. Düzcam alanındaki yurt dışı üretim ağımıza Bulgaristan, Romanya, Almanya, Slovakya, Macaristan, Rusya, Hindistan, Mısır’dan sonra İtalya da eklendi. Topluluğumuzun Türkiye dahil toplam yıllık düzcam üretim kapasitesi ise 2,5 milyon tonu aştı” diye konuştu.

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