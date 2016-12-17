Siroz hastası küçük Adife, çare arıyor

ADANA’da 3 yıldır karaciğer nakli olmayı bekleyen 7 yaşındaki Adife Önal, sağlığına kavuşmayı bekliyor.

39 yaşındaki işçi Kadir Önal ile ev kadını 38 yaşındaki Perihan Önal’ın, 12 yıllık evliliklerinden 2 kız çocukları dünyaya geldi. Önal çifti, şimdi 10 yaşında olan kızlarına Özgül, küçük kızlarına da Adife adını verdi. Yeni doğan bebeklerde görülen sarılık hastalığı şüphesiyle 2 aylıkken Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürülen minik Adife’nin doğuştan safra kesesi ile karaciğer arasındaki kordonlarının bulunmadığı anlaşıldı. Ameliyat edilen küçük çocuk, buna karşın iyileşemedi.

‘DOKTORLAR FARKLI DÜŞÜNÜYOR’

Bu süreçte siroz hastalığı tanısı konulan Adife’nin 3 yıl önce karaciğer nakli olması gerektiği belirlendi. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’nde düzenli kontrolleri yapılan Adife’yi son olarak İstanbul’daki özel bir hastaneye götüren baba Kadir Önal, “Eğer karaciğer nakli olmazsa 6 yaşına kadar öleceğini söylemişlerdi. Şimdi 7 yaşına girdi. Gastroenteroloji doktorları nakil yapılmasını istiyor, nakil yapacak olan cerrahlar ise şimdilik gerek olmadığını söylüyor” dedi.

Ne yapacağını şaşırdığını anlatan Kadir Önal, “Gastroenteroloji doktoru nakil olmazsa, çocuğun kanama geçirme riskinin çok yüksek olduğunu anlattı. Korkuyorum. Sağlık Bakanlığı’na, Başbakanımıza sesimi duyurmak istiyorum. Çocuğumu tam donanımlı bir hastanede tedavi ettirmek için yardım istiyorum” diye konuştu.

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