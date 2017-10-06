Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Şırnak kent merkezinde bulunan Tümgeneral Ömer Keçecigil İlk ve Ortaokulu’nda estetik ve ergonomik tasarımıyla öğrencilerin okullarda bilgiyi sevme, öğrenme ve dinlenme etkinliklerine imkan veren sosyal etkinlik alanı olarak bilinen ‘Zenginleştirilmiş Z Kütüphane’, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Şırnak Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik tarafından uygulanan Zenginleştirilmiş Z Kütüphane’nin açılışı, törenle yapıldı. Törene Vali Mehmet Aktaş, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Selçuk Yıldırım, Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, milli eğitim şube müdürleri, kurum müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Vali Mehmet Aktaş ve beraberindekiler kendilerini karşılayan öğrencilerle kısa süreli sohbet ederek, okulların ilk günlerinin nasıl geçtiğini sordu. Açılış kurdelesini kesen Vali Aktaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Selçuk Yıldırım ve Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, kütüphanenin öğrencilere hayırlı olması dileğinde bulundu. Kütüphanedeki kitapları inceledikten sonra gazetecilere konuşan Vali Aktaş, şöyle dedi:

“Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın işbirliği ile yapılan bir projenin bir uygulaması için buradayız. Bu kapsamda Şırnak ilimize toplamda 8 okula emniyet müdürlüğümüzün katkısıyla Z kütüphane yani zenginleştirilmiş kütüphane yapımı gerçekleştiriliyor. Bunlardan bir tanesinin açılışını yapmış olduk. Bu kütüphanede yaklaşık 40 öğrencimiz aynı anda kitaplardan istifade edebilecek. Oldukça kaliteli malzemelerden hazırlanmış bir kütüphane. Ve çok sayıda kitap ve dokümanın olduğu bir kütüphane oldu. Bin civarında kitabın olduğu çok güzel bir Z kütüphane olmuş. Ben bu kütüphanenin ilimize ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçenlere katkı verenlere yürekten teşekkür ediyorum.”