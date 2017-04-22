Sıralamada daha yukarda bitirmek istiyoruz

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup’ta sahasında Amed Sportif Faaliyetler’i konuk edecek Hacettepe’de teknik direktör Mustafa Kaplan, “İkinci yarıda gösterdiğimiz harika performansı taçlandırmak için bu maçlardan gelecek puanlar çok önemli.” dedi.

Ligde geçen hafta kazanarak rahat bir konuma geldiklerini belirten Kaplan, “Hala ligde alacağımız puanlar var. Rakibimiz Amed Sportif Faaliyetler ve İstanbulspor şampiyonluğa oynuyor ama bu yarış bizi ilgilendirmiyor. Biz iki takımdan da daha önce puan ya da puanlar aldık.” ifadelerini kullandı.

Kaplan, Amed Sportif Faaliyetler karşısında da kendi oyunlarını oynayabilmek için mücadele edeceklerini dile getirerek, “Aldığımız puanlarla üst sıralara çıkmaya çalışacağız. Ligde son iki maçımız. İkinci yarıda gösterdiğimiz harika performansı taçlandırmak için bu maçlardan gelecek puanlar çok önemli. Sıralamada daha yukarılarda bitirmek istiyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Takımdaki sakat futbolcularla ilgili de açıklamalarda bulunan Kaplan, “Bu önemli maç öncesinde kalecimiz Yasin Davuş haricinde bir eksiğimiz yok. Yasin büyük bir fedakarlıkla son haftalarda sakat sakat mücadele etti. Sakatlığının durumu arttığı için, bu maçta oynayamayacak ama her zaman söylediğim bir şey var, bizim takımımızda yedek ve as oyuncu kavramı yok. Onun yerine oynayacak arkadaşımız da elinden gelenin en iyisini verecektir.” diye konuştu.

Hacettepe ile Amed Sportif Faaliyetler arasında karşılaşma, 23 Nisan Pazar günü Ankara 19 Mayıs Stadı’nda saat 15.30’da başlayacak.

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