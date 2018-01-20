Çankaya Belediyesi Dünyaca ünlü Şef Jürgen Bruns yönetimindeki Berlin Senfoni Oda Orkestrası ve bağlama virtüözü Erdal Akkaya’yı müzik dolu bir gecede sanatseverlerle buluşturdu. Bağlamayla orkestranın bir araya geldiği sıra dışı konser dinleyicileri büyüledi.

Çankaya Belediyesi, Dünyaca ünlü Şef Jürgen Bruns yönetimindeki Berlin Senfoni Oda Orkestrası ve bağlama virtüözü Erdal Akkaya’yı MEB Şura Salonu’nda sanatseverlerle buluşturdu. Bağlamayla orkestranın bir araya geldiği sıra dışı konser dinleyicileri büyüledi.

Berlin Filarmoni Orkestrası müzisyenlerinden oluşan Berlin Senfoni Oda Orkestrası, müziğe farklı bir boyut katarak klasik müzikten modern klasiğe uzanan repertuarıyla büyük beğeni topladı.

2001 yılında Ernst von Siemens Müzik Vakfı’nın ödülüne ve Brandenburg Eyaleti’nin Rheinsberg Müzik Akademisi ödülüne layık görülen dünyaca ünlü Şef Jürgen Bruns yönetimindeki topluluk, bağlamada kendine has icra tarzıyla ve farklı müzik denemeleriyle Türkiye’de ve Avrupa’da konserler veren bağlama virtüözü Erdal Akkaya solistliğinde sıra dışı bir konsere imza attı.

Almanya Büyükelçisi Martin Erdmann’ın eşiyle birlikte katıldığı konserde, Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcısı Nafiz Kaya ve çok sayıda sanatsever de yer aldı.