Maşallah, mevcut yönetim her gün para dağıtıyor, müjdeli haberlere doyamıyoruz. Maaş zamları, ek gösterge oyunları, ikramiyeler, işe almalar vesaire tüm hızıyla gidiyor.

Bunları bir Cumhurbaşkanı, bir Başbakan anlatıyor. İyi verelim, herkese verelim de yumurta kapıya dayanmış, seçimlere az kala neden bu kadar çok para dağıtılıyor?

Demek ki para dağıtılmasıyla (birileri seçim rüşvet diyor ki bu çok ağır bir tanımlama, çünkü bizim vatandaşımız rüşvet yemez) siyasi görüşünü, partisini, onun rengini, mührün kutusunu değiştirtmesi, “bakın veriyoruz, göstergenizi artırıyoruz siz de yani bi zahmet bize oy verin” mi denilmek isteniyor?

Ne denildiği ortada da vatandaş sormaz mı arkadaş bugüne kadar neredeydiniz? AKP iktidarları, nice seçime girdi çıktı, hiç bu kadar Noel baba gibi para dağıtmamıştı. Daha ilginci eski seçimlerde gündem belirleyen, yeni projeleri anlatan, meydanlara coşku veren AKP, ne yazık ki bu seçimlerde öğretmene, hemşireye, polise yapılacak iyileştirmeleri her şeyin önüne çıkarıyor. Öyle eskisi gibi, derinlemesine analizler, keskin sözler, polemik yaratacak mesajlar, kavga gürültü yok.

Bu arada belirtelim; seçilen slogandan düzenlenen diğer etkinliklere kadar AKP en zayıf seçim kampanyası geçiriyor üstelik medyanın bu kadar büyütmesine rağmen.

Dikkat ederseniz, kamu ücretliler, bu seçimlerde en şanslı kesim. Ama bir kesim daha var: Devlet yardımlarıyla ayakta durmaya çalışan yoksullar.

Biz buraya yazalım: Seçimlere bir hafta kala AKP’nin yoksullara yönelik iyileştirmeleri açıklaması şaşırtıcı olmayacak. Unutmayınız memlekette resmi verilere göre yoksul sınırı altında 16 milyon kişi, yani her beş kişiden biri; bulunuyor ve bunların büyük bölümü bu yardımların sürüsün diye yıllardır mevcut yönetimi sandıkta destekliyor. Bu kesime verilen yardımları bir iki yüz lira artırılması beklenebilir. Bu grubun da küstürülmesi AKP için en son tercih olacaktır.

DEĞİRMENİN SUYU

Anlaşılan, bu para dağıtma son güne kadar daha da genişleyerek sürecek. Sürüsün, herkesin refahı, yaşam koşulları artsın da 24 Haziran’dan sonra ne olacak? Nereden bu değirmenin suyu diye sormaya kalkasınız verecekleri cevaplar belli ama ne soran var ne hesaplayan.

Üç lira beş lira diye bakmayın, toplamda büyük tutarlar. Sadece emekliye verilecek biner lira ikramiyenin toplamı 22 milyar lira olarak hesaplanıyor. Son günlerdeki vaatleri de eklersek bu 30 milyara kadar çıkıyor. Öncekilerin ne kadar olduğunu bilen yok zaten.

Ya sonrası? Devlet bunları sürdürmek için bu paraları bir şekilde bulmak ve yerine koymak zorunda. Nasıl olacak bu işler? .

Memleketin ekonomi tarihi göstermiştir ki, eğer devlet bir veriyorsa bunu iki olarak geri alır. Enflasyonun ötesinde yaşanan belirsizlik, piyasaların temel ihtiyaçlar dışında -o da en asgari düzeyde- durma noktasına gelmesi herkesin kafasında soru işareti.

Şu da biliniyor: 24 Haziran’dan sonra döviz kurlarını dolar 4.5 TL dengesinde kontrol edeceksiniz, enflasyonu tek haneye düşüreceksiniz, üretimi, piyasaları canlı tutacaksınız, her türlü açığı, deliği deşiği kapatmaya çalışacaksınız, milyarca dolar borç ödeyeceksiniz, faizleri indireceksiniz, yatırım ve istihdam ortamı yaratacaksınız, vergi toplayacaksınız, konut, otomobil satışlarını artıracaksınız, bunlara ek olarak seçim vaatlerini karşılayacaksınız, hem de kısa sürede.

İster başkanlık ister eski yönetim biçimi olsun ekonomide çözümler aynıdır. Önemli olan bedelini kimin, nasıl ödeyeceğidir.