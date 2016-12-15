Sinop’ta kar altında balık tutma keyfi

Sinop’un Erfelek İlçesi’nde etkili olan kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkilerken, bazı kişiler de kar yağışı altında baraj gölünde balık tutma keyfi yaşadı.

Erfelek’te kar yağışı etkisini aralıklarla sürdürüyor. Ulaşımın olumsuz etkilendiği karlı havada ortaya renkli görüntüler de çıktı. Bazı kişiler, Erfelek Barajı’nda yağan karın altında balık tutma’nın keyfini çıkardı. Tatlı su balığı tutarak karın keyfini çıkardıklarını söyleyen Mesut Can, “Her gün buraya balık tutmaya geliyorum. Bugün hava kar yağışlı olmasına rağmen yine de geldim. Balık derinlere kaçtı ama yine de yakalıyoruz. Sazan veya kefal oltamıza takılıyor” dedi.

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