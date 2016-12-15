Ana Sayfa Güncel Sinop’ta kar altında balık tutma keyfi

Sinop’ta kar altında balık tutma keyfi

-
Editör
-
2
PAYLAŞ
Sinop'ta kar altında balık tutma keyfi

’un Erfelek İlçesi’nde etkili olan yağışı günlük yaşamı olumsuz etkilerken, bazı kişiler de yağışı altında baraj gölünde tutma keyfi yaşadı.

MESUT CAN, ERFELEK BARAJINDA BALIK TUTARAK KARIN KEYFINI CIKARDI FOTO:IBRAHIM ASLAN-SINOP-DHA
MESUT CAN, ERFELEK BARAJINDA BALIK TUTARAK KARIN KEYFINI CIKARDI FOTO:IBRAHIM ASLAN-SINOP-DHA

Erfelek’te kar yağışı etkisini aralıklarla sürdürüyor. Ulaşımın olumsuz etkilendiği karlı havada ortaya renkli görüntüler de çıktı. Bazı kişiler, Erfelek Barajı’nda yağan karın altında balık tutma’nın keyfini çıkardı. Tatlı su balığı tutarak karın keyfini çıkardıklarını söyleyen Mesut Can, “Her gün buraya balık tutmaya geliyorum. Bugün hava kar yağışlı olmasına rağmen yine de geldim. Balık derinlere kaçtı ama yine de yakalıyoruz. Sazan veya kefal oltamıza takılıyor” dedi.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...

İlgili İçerik:

Reklam

İLGİLİ HABERLERYAZARIN DİĞER YAZILARI