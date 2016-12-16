Sinirlioğlu: Alan Kurdi fotoğrafı dünyada gündem oluşturdu

Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Sinirlioğlu, ABD’de bulunan DHA muhabiri Nilüfer Demir’e ve Alan Kurdi fotoğrafına değinerek, ‘Alan Kurdi fotoğrafı dünyada gündem oluşturdu’ dedi.

Türkiye’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Suriyeli sığınmacı krizinin simgesi haline gelen Suriyeli 3 yaşındaki Alan Kurdi’nin kıyıya vuran cansız bedeninin fotoğrafını çeken DHA muhabiri Nilüfer Demir ile ABD’de görüştü. BM Gazeteciler Derneği (UNCA) tarafından ‘altın ödül’e layık görülen ve bu akşam düzenlenecek törende ödülünü almak için eşi Cenk Demir ile birlikte New York’ta bulunan Muhabir Nilüfer Demir’i makamında kabul eden Sinirlioğlu, Demir’in çektiği fotoğraf ve yaptığı haberle ‘tarihe tanıklık ettiğini’ söyledi.

“TARİHİ BİR FOTOĞRAF”

Büyükelçi Sinirlioğlu, cansız bedeni Bodrum sahiline vuran Alan Kurdi fotoğrafının tüm dünyanın gözünü Suriyeli sığınmacılar konusuna çevirmesini sağladığını belirtti. Sinirlioğlu, Demir’in çektiği Alan Kurdi fotoğrafı ile ilgili olarak, “Dünyada gündem oluşturan bir fotoğraftı. Bazen bir fotoğraf her şeyden önemli olabiliyor. İnsanların vicdanına dokunan bir fotoğraftı. Dolayısı ile burada, Birleşmiş Milletler basın mensuplarının bunu, o fotoğrafı ödüle layık görmeleri bizi sevindirdi ama bu bir hakkın teslim edilmesiydi. Her bakımdan Suriye’deki insanlık dramı ileride hatırlanırken akılda kalacak karelerden biri olacak ve tarihi bir fotoğraf olacak o fotoğraf. Tebrik ediyorum Nilüfer’i” şeklinde konuştu.

“ÇABALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ”

Suriye’de yaşanan insanlık dramının sürmekte olduğuna da değinen Sinirlioğlu, insanlığın utanç verici manzaralarla karşı karşıya olduğunu söyledi. Türkiye’nin ve BM Daimi Temsilciliği’nin Suriye’de kıstırılmış vaziyetteki insanların güvenli yerlere tahliyesi için çaba harcadığını ifade eden Sinirlioğlu, ‘Halep’teki durumun dünyanın gündeminde kalması ve Halep’e dönük bir ortak duyarlılık yaratılması için çabalarımız sürdürüyoruz’ diye konuştu.

ALTIN ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ

BM’de görev yapan gazetecileri çatısı altında toplayan Birleşmiş Milletler Gazeteciler Derneği, DHA muhabiri Nilüfer Demir’i, cansız bedeni Bodrum kıyılarına vuran ve dünyayı ayağa kaldıran 3 yaşındaki Alan Kurdi haber ve fotoğrafı dolayısı ile altın ödüle layık görmüştü.

ÖDÜL TÖRENİNE DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLER KATILACAK

BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon ve kendisinin görev süresinin dolmasının ardından görevi devralacak Antonio Guterres, Amerikalı ünlü oyuncu ve BM Barış Elçisi Leonardo DiCaprio, Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu, başka diplomatlar ile gazetecilerin de katılacağı UNCA ödül töreni, bu akşam New York’un ünlü mekânlarından Cipriani’de yapılacak.

BÜTÜN ZAMANLARIN EN ETKİLİ 100 FOTOĞRAFI ARASINDA

DHA muhabiri Nilüfer Demir’in çektiği ve dünyayı sarsan Alan Kurdi fotoğrafı, TIME dergisi tarafından ‘bütün zamanların en etkili 100 fotoğrafı’ arasında gösterilmişti. Demir’in fotoğrafı ayrıca Almanya’da yılın fotoğrafı ödülüne layık görülmüş, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Sedat Simavi Gazetecilik Ödülü de yine Nilüfere Demir’e verilmişti.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...