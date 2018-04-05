En genç kral ve kraliçe 18’lik Kral’a 20’lik Kraliçe

İkinci kez düzenlenen “2. Sinema’nın Kral ve Kraliçesi Yarışması” nın jürisi finalistler arasından en genç isimleri kral ve kraliçe olarak seçti. Oyunculuk için ümit vaad eden Anadolu Lisesi öğrencisi 18 yaşındaki Can Altıntaş “Sinemanın Kralı” seçilirken, 20 yaşındaki Aslı Can ise “Sinema’nın Kraliçesi” olarak seçildiler.

70’li yılların efsane dergileri Ses ve Hayat tarafından düzenlenen, sinemanın kral ve kraliçesini seçerek Yeşilçam’a pek çok oyuncu kazandıran efsane yarışma Artiz Yarışması günümüzde “2.Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması” olarak iki yıldır düzenleniyor. Sinema ve dizi sektörüne yeni ve genç yüzler kazandırmayı amaçlayan yarışmanın finali önceki gece Wow İstanbul Hotel & Convention Center’da düzenlenen görkemli bir gece ile gerçekleştirildi.

Bu yıl ki yarışma, ülkemizin zorunlu olarak başlattığı Afrin Harekatı nedeniyle Türk Kızılayı ve Engelsiz Yaşam Vakfı’nın işbirliğiyle “Türkiye Harp Malulu Gaziler Şehit ve Dul Yetimleri Derneği“ yararına Bonne Vie dergisi, Vizyon Production ve Bonart Ajans tarafından, Film-San Vakfı’nın manevi katkılarıyla düzenlenen gecenin sunuculuklarını Ayça Kuru ve Volkan Severcan yaptı. Kral TV’den banttan yayınlanacak gecede kırmızı halı röportajlarını ise efsane aktör Nuri Alço üstlendi.

Vatan Şaşmaz anıldı

Geçtiğimiz yıl “Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması”nı Ceren Kalplakarslan ile birlikte sunan ve daha sonra üzücü bir cinayet olayı ile hayatını kaybeden sunucu Vatan Şaşmaz’da gecenin başında unutulmadı ve anıldı. Gecenin açılışını geçen yıl çekilen video görüntüleriden bir kesit ile yapan Vatan Şaşmaz’ın sunumu salonu dolduran davetliler duygu dolu anlar yaşattı.

Sinemaya yeni yüzler seçildi

Gecede Anadolu Lisesi öğrencisi 18 yaşındaki Can Altıntaş “Sinemanın Kralı” seçilirken, 20 yaşındaki Aslı Can ise “Sinemanın Kraliçesi” ve Wow İstanbul Hotel güzeli seçildi. Belçika’dan katılan Selin Aksu ve Ankaralı Yavuzhan Buğra Yüksel ikinci, Avukat Meltem Avşaroğlu üçüncü seçilirken erkeklerde üçünülüğü jüriden aynı puanı alan Ali Yağız Durmuş ile Sacit Süer paylaştılar.

Sosyal medya üzerinden kullanılan 50 bin oydan en çok oyu alan Edip Çağatay ile Berfin Anastasiya sosyal medya güzeli oldular. Finalistler jüri karşısına Suena Blanco by Burcu Aynur ve D’S Damat firmalarının kreasyonlardan oluşan defile ile de modellik yeteneklerini gösterdiler. 14 kız, 14 erkek yarışmacı, kamp süresince Ayça Kuru Akademi hocası Ayça Kuru’dan imaj, zarafet, yürüyüş-duruş, dersleri alırken, uzman psikolog Esra Özkeseci denetiminde ve yönetmen Avni Kütükoğlu ve hocaları ile oyunculuk dersleri alıp sahnede skeç oynadılar.

Meslek ve Onur Ödülü aldılar

Yarışmanın gala gecesinde her yıl tekrarlanan “Yaşayan Değerlere Saygı” bölümünde Türk sinemasına ve tiyatrosuna emeği geçen çok önemli isimler, Müjdat Gezen, Deniz Gökçer, Bahar Öztan, ve Hababam Sınıfı Oyuncuları’na Yaşam Boyu Meslek ve Onur Ödülü verildi. Deniz Gökçer’e ödülünü veren Tamer Karadağlı “Babanız Cüneyt Gökçer benim hocamdı. Bu ödülü size vermekten onur duydum” dedi.

Bahar Öztan güzel haberi sahneden duyurdu “Artık iyileştim”

Bir süredir kanser hastalığı ile mücadele eden sinema oyuncusu Bahar Öztan Yaşam Boyu Meslek ve Onur Ödülü’nü alırken sağlığı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Sanatçı “bu özel günlerimde yanımda olduğunuz için sağolun. Bugün doktorum herşeyin iyi gittiğini hastalığımın çok gerilediğini yavaş yavaş sağlığıma kavuştuğumu söyledi. Çok mutluyum” dedi.

Jüride önemli isimler vardı

“2.Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması”nın jüri üyeleri arasında sinema, tiyatro, TV ve müzik sektörünün ünlü isimleri vardı. Jüri başkanlığını yapımcı Şükrü Avşar’ın yaptığı jüri üyeleri arasında Müjdat Gezen, Deniz Gökçer, Devlet Devrim, Tamer Karadağlı, Coşkun Sabah, Wilma Elles, Seren Görgüzel, Hamdi Alkan, Sema Şimşek, Şoray Uzun, Umut Akyürek, Eylül Onat, Avukat Kasım Aksoy, Veda Ada, Muammer Kapucuoğlu, Menekşe Kankavi, Burcu Aynur, Zafer Gündoğdu ve şarkıcı Kendi vardı.

İlk üç dereceyi paylaşacak kız ve erkek yarışmacılar ödül olarak; Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde kamera önü oyunculuk eğitimi, Osman Yağmurdereli Sanat Akademisi’nden oyunculuk eğitimi ve Ayça Kuru Akademsi’nden Zarafet, yürüyüş ve doğru duruş, imaj ve stil danışmanlığı eğitimlerini ücretsiz alacaklar.

Sahnede yıldızlar geçidi

Gecede sahneye çıkarak şarkı söyleyen Kendi, Umut Akyürek’in yanı sıra keman sanatçısı ve göz hastalıkları uzmanı Prof. Dr. İlker Eser ve Levent Köksal Dans Grubu 70’li yılların danslarıyla eğlenceli dakikalar yaşattılar. Coşkun Sabah udu olmadan şarkı söylerken, Seren Görgüzel’de hobi olarak söylediği şarkısıyla sürpriz yapan isimlerdi. Yarışmanın

Hamdi Alkan “Süperman”i buldu

Finalistler jüri karşısına tek tek çıkarak soruları yanıtladılar ve kendilerini tanıttılar. Yarışmada kral seçilen Anadolu Lisesi öğrencisi 18 yaşındaki Can Altıntaş ise “Süperman” filmlerinin kahramanını canlandıran ünlü Amerikalı oyuncu Christopher Reeve’e benzetildi.

Wilma Elles çocukları ile geldi

Ünlü oyuncu Wilma Elles geceye ikizleri Melodi ve Milat ile birlikte geldi. Çocuklarının bakıcıları değiştiği için onları ilk günden bakıcıları ile yanında getirmeyi tercih eden sanatçı zaman zaman jüri masası üzerine çıkan ikizleri ile de ilgilenmek zorunda kaldı.